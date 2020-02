Jayson Tatum affirme que Bradley Beal devrait être un All-Star

Le petit attaquant des Celtics de Boston, Jayson Tatum, a déclaré que le gardien des Wizards de Washington Bradley Beal devrait être à Chicago pour le week-end des étoiles.

Tatum n’est que la dernière star de la NBA qui croit que Beal a été snobé:

On a demandé à Jayson Tatum s’il y avait des snubs All-Star cette année. Sa réponse: “Brad [Beal] est certainement l’un d’entre eux. Il gagne en moyenne 30 points en ce moment par match. Je veux dire, ouais, si ça ne tenait qu’à moi, il serait certainement dedans. “

– Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) 15 février 2020

La saison dernière, Beal n’est devenu que le quatrième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer au moins 2000 points, 400 rebonds et 400 passes décisives au cours d’une saison et ne pas mériter les honneurs de la NBA. La malchance pour Beal a continué cette saison, car il est le premier joueur depuis 1985 à marquer en moyenne plus de 28,0 points par match et à ne pas faire partie de la NBA All-Star.

Beal a déclaré il y a quelques semaines que les entraîneurs et les joueurs devraient avoir un pourcentage plus élevé de votes NBA All-Star que les fans. La star des Wizards a terminé deuxième du vote des joueurs.

Beal a signé une prolongation de contrat de 72 millions de dollars pour deux ans avec les Wizards avant le début de la saison, et il est désormais garanti 130 millions de dollars sur quatre saisons. Le nouvel accord du tireur d’élite avec Washington contient une option de joueur pour la saison 2022-2023, et il serait admissible à signer un contrat de 266 millions de dollars avec l’équipe au cours de l’été 2022 s’il refusait cette option.

En 46 matchs cette saison, Beal affiche en moyenne 29,1 points, 4,4 rebonds et 6,2 passes décisives. Cependant, les Wizards ne sont que 20-33 sur la campagne et sont à la neuvième place au classement de la Conférence de l’Est.

