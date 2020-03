Jayson Tatum brûle chaud février au niveau des grands de tous les temps

Selon StatMuse (noté pour la première fois par Tucker Boynton de Stats Over Storylines), l’attaquant des Celtics de Boston Jayson Tatum est le premier joueur depuis la superstar des Golden State Warriors Stephen Curry à atteindre en moyenne au moins 30 points par match tout en tirant au moins 48% sur une plage de 3 points. (sur un minimum de 50 tentatives à 3 points).

Il est le quatrième joueur à le faire au cours des 35 dernières saisons, alors qu’il rejoint les icônes de la NBA Michael Jordan et Larry Bird (avec Curry) après ce qui a été le mois le plus impressionnant de sa carrière professionnelle. Le pro de la troisième année a récolté en moyenne 30,7 points, 7,9 rebonds, 3,2 passes décisives, 1,2 interception et 1,3 bloc par match en février, tirant 49,4% du terrain, 48,1% des trois et 76,9% de la ligne des lancers francs.

L’excellent mois de Tatum a également fait de lui le cinquième joueur des Celtics à marquer au moins 30 points en un mois, le mettant en ligue avec Bird, Paul Pierce, John Havlicek et Isaiah Thomas.

Ce fut une saison de percée pour le natif de Saint-Louis, avec ses chiffres époustouflants à un si jeune âge, beaucoup se demandent quel niveau de domination il peut atteindre lorsqu’il atteint son apogée. À seulement 21 ans, l’ancien troisième choix au classement général vient d’être nommé à son premier match des étoiles cette saison.

Il est sur le point de devenir l’un des futurs visages de la ligue, pas seulement les Celtics, avec son jeu. Même les meilleurs joueurs de la ligue – de la star des Washington Wizards Bradley Beal à la légende des Los Angeles Lakers LeBron James – en prennent note.

Tatum affiche maintenant une moyenne de 23,5 points, 7,1 rebonds, 2,9 passes décisives, 1,3 interceptions et 0,9 bloc par match cette saison, tout en tirant à 45,0% sur le terrain, 39,6% à partir de la plage de 3 points et 81,6% à partir de la bande de charité. Sa moyenne de pointage, sa moyenne de vol et son pourcentage de 3 points sont des sommets d’équipe.

Avec Boston posé pour faire une course légitime dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, pour cette saison et au-delà, Tatum continue de jouer à un niveau aussi élevé est la clé du succès à court et à long terme de l’équipe. Bien qu’il ait encore du chemin à faire pour laisser la marque à la franchise qu’ont fait Bird ou même Pierce, le ciel est la limite pour le jeune homme.

.