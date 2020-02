Jayson Tatum, Celtics appréciant Theis pour son travail dur et silencieux

Ce n’est pas souvent que vous pouvez regarder une superstar émerger de la chrysalide de sa propre carrière, mais à toutes fins utiles, nous semblons faire exactement cela avec le swingman des étoiles Jayson Tatum.

Et une partie de ce qui rend le natif du Missouri si spécial a été aidée par ses coéquipiers; le meneur du meneur de jeu Kemba Walker; la défense tenace du garde Marcus Smart; La gravité croissante de Jaylen Brown.

Et Daniel Theis, en particulier.

Theis a contribué à mettre en place les pièces pour trouver Tatum ouvert ou pour dégager la voie pour ses lecteurs.

«Ses angles de projection sont excellents. Ses rouleaux sont super. Et il est très altruiste », a déclaré l’entraîneur-chef Brad Stevens via John Karalis de MassLive. “Il fait beaucoup de choses désintéressées.”

«Ce n’est pas toujours amusant d’être celui qui monte, passe au crible et revient en défense… Ou court, passe au crible, ne le touche pas, puis revient en défense. Mais c’est ainsi que fonctionnent les équipes. Et nous apprécions ce genre de choses autant que tout le monde apprécie toutes les statistiques. »

Tatum reconnaît en particulier le rôle que Theis a joué dans sa nouvelle excellence et prévoit de faire quelque chose pour le grand homme allemand par appréciation pour son soutien silencieux et indéfectible.

“J’ai dit à Theis que je vais obtenir quelque chose pour son anniversaire”, a déclaré le produit Duke.

«Comme une montre ou quelque chose. Surtout pour moi, il ouvre tellement le jeu en me procurant des seaux faciles. Cela ouvre le jeu pour moi et il le fait pour tout le monde. C’est une chose qui n’apparaît pas dans le livre des statistiques. “

“Theis est ce mec”, at-il ajouté.

Et en effet, il est en train de livrer une exécution quasi parfaite nuit après nuit sur un accord de sous-sol de seulement 5 millions de dollars cette saison pour cette saison et la prochaine.

Alors que l’attention va se concentrer de plus en plus sur Tatum et ses coéquipiers à indice d’octane élevé, le natif de Saltzigger continue d’être le ciment qui lie l’équipe.

Et pour une franchise issue de la chimie, l’importance de cela pour le jeu de tout le monde sur les Celtics ne peut pas être surestimée.

.