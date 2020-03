Jayson Tatum conseille la solidarité et la sécurité en cas de pandémie

L’attaquant des Boston Celtics All-Star Jayson Tatum a jeté son chapeau dans le ring concernant les messages sur l’épidémie de coronavirus qui font actuellement dérailler la saison de son équipe et de la NBA avec une vidéo destinée à des fans potentiellement mécontents.

Rejoignant son coéquipier Jaylen Brown, qui a réalisé une vidéo rappelant le calme après que l’épidémie initiale ait commencé à être perçue comme une menace sérieuse à la normalité, Tatum a cherché à calmer les nerfs troublés et à laisser tomber les attentes sur Twitter vendredi.

S’adressant aux fans dans une vidéo distribuée par le propre compte Twitter de la NBA, le swingman de troisième année a offert le court message suivant:

“Hé, c’est Jayson Tatum des Celtics de Boston, je voulais juste dire pendant ces périodes, nous devrions tous faire attention les uns aux autres, et rester calmes, rester en sécurité en prenant des mesures comme se laver les mains régulièrement, rester dehors de grandes foules. Si vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche, car ce sont des moments difficiles, mais si nous les traversons ensemble, avec la prière, “.

“Je voulais juste dire que nous aimons nos fans de la NBA, et nous serons bientôt là. Merci », a-t-il ajouté.

Les conseils de Tatum reflètent largement ceux proposés par des experts de l’Organisation mondiale de la santé et des Centers for Disease Control, et sa ligne de clôture fait également référence à la fermeture minimale de 30 jours pour les activités de la ligue.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles la NBA pourrait essayer de terminer le reste de la saison sous une forme tronquée ou au moins les séries éliminatoires plus tard en été si les circonstances le permettent, mais pour l’instant – comme Tatum – tout ce que nous pouvons faire est d’attendre.

.