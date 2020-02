Jayson Tatum continue d’améliorer ses bas et se consolide en tant que star

Jayson Tatum Il élève son niveau de façon permanente et devrait être considéré comme le joueur de franchise d’une équipe aspirant au ring. Le jeune homme du Missouri atteint un statut de plus de 21 ans et lors des 9 derniers matchs, il n’a perdu que 20 points dans l’un d’eux. Avant le Portland Trail Blazers signé des nombres incroyables dans le triomphe de Boston Celtics pour 108-116: 36 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 2 blocs en 34 minutes jouées. Son flux de score est dans une nette tendance à la hausse (moyenne 23,1 points) et continue de surprendre par son jeu esthétique et efficace.

Jayson Tatum est OFFICIELLEMENT une star. Il a déjà été un All-Star, menant les Celtics avec 23 points par match, 35 + 7 + 2 dans les 3 rencontres All-Star, et hier soir, il a marqué 36 avec 8/12 en TRIPLES pour signer son record personnel de cette distance.

BOS: 40-17pic.twitter.com/MjWepocZa5

– Anastasio Ríos (@ Tasio93) 26 février 2020

