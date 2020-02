Jayson Tatum continue en mode MVP: 36 points et les Celtics gagnent contre les Blazers

Triomphe de Boston Celtics au Moda Center 118-106 contre Portland Trail Blazers dans une autre démonstration qui Jayson Tatum Il est actuellement l’un des joueurs les plus dominants de la ligue. Après avoir marqué plus de 40 points dans la défaite contre les Lakers, il a mené hier le triomphe en Oregon contre les Celtics avec 36 points (14 sur 22 en tirs sur le terrain et 8 sur 12). À ce niveau, lorsque Kemba Walker se rétablit, les Celtics peuvent aspirer à tout à l’Est.

0️⃣est activé – pic.twitter.com/P4Ne8FIGVb

– Boston Celtics (@celtics) 26 février 2020

