Jayson Tatum: “Curry est l’un des 20 meilleurs de l’histoire”

Stephen Curry Il a passé une grande partie de la saison dernière à se remettre d’une blessure à la main subie en octobre. Des mois auparavant, il avait perdu avec Golden State Warriors en finale de la NBA, ce qui aurait été son quatrième anneau de champion.

L’héritage de Curry est indéniable aujourd’hui. Cependant, c’est dans le débat sur où se situe dans le classement historique la base de la franchise de San Francisco. Jayson Tatum, un joueur des Boston Celtics, est clair.

“Steph (Curry) est l’un des 20 meilleurs joueurs de toute l’histoire de la NBA, mon frère”, a déclaré Tatum dans une interview avec l’entraîneur et consultant en compétences de basket-ball Pep Stanciel, via un live sur Instagram. “Il a complètement changé le jeu de la ligue, et il l’a fait lui-même. De moins en moins d’entraîneurs veulent que les joueurs tirent à mi-distance.”

De plus, le jeune attaquant des Celtics a déclaré que, malgré ses blessures la plupart de la saison, Curry est le meilleur meneur de la ligue devant des joueurs comme Kyrie Irving, Damian Lillard ou Russell Westbrook.

Il faut se rappeler que Stephen Curry a réussi à être le seul MVP unanime de toute l’histoire de la NBA. Une étape sans précédent pour une carrière réussie. La possibilité de gagner à nouveau une bague passerait par le niveau de succès des Warriors lors de la gestion de leur choix du repêchage (très probablement le Top 3) et de l’agence libre.

