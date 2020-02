Jayson Tatum des Celtics, un favori à répéter en tant que champion du Skills Challenge

L’attaquant des Boston Celtics All-Star Jayson Tatum est parmi les favoris pour remporter le NBA All-Star Skills Challenge 2020.

Le pari sportif en ligne populaire Bet Online AG donne au produit Duke une chance de 6 contre 1 de répéter vainqueur de l’événement, le natif du Missouri ayant également remporté le All-Star Skills Challenge de la saison dernière.

Avec le meneur de jeu chevronné des Detroit Pistons de The Athletic’s Shams Charania, Derrick Rose, qui prévoit abandonner le Skills Challenge, seul le Spencer Dinwiddie des Brooklyn Nets a de meilleures chances de tout gagner à 3 contre 1.

Les Domantas Sabonis des Indiana Pacers ont également des cotes de 6 contre 1 en sa faveur, et les Khris Middleton des Milwaukee Bucks et Patrick Beverley des Clippers de Los Angeles ont chacun une cote de 7 contre 1 pour remporter l’événement.

Le paris sportifs en ligne répertorie Pascal Siakam des Raptors de Toronto et Bam Adebayo de Miami Heat respectivement avec des cotes de 10 contre 1 et 12 contre 1, faisant de Tatum l’un des meilleurs paris (et des pires paiements) à remporter le défi des compétences de la saison. Matériel.

