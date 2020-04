Jayson Tatum dit que James Harden aurait dû gagner le MVP 2019

Dans une session Instagram Live avec l’entraîneur et consultant en compétences de basket-ball Pep Stanciel, la star des Boston Celtics, Jayson Tatum, a indiqué mercredi qu’il pensait que le mauvais joueur avait remporté le prix MVP de la NBA la saison dernière.

Plutôt que l’attaquant de Milwaukee Giannis Antetokounmpo, Tatum dit que le prix aurait dû être remis au gardien des Rockets de Houston James Harden.

Voici comment l’échange s’est passé entre Stanciel et Tatum, qui a également déclaré qu’il pensait que la star des Los Angeles Lakers LeBron James devrait remporter le prix MVP de la saison 2019-2020 contre Antetokounmpo.

Tatum: James Harden aurait dû remporter le titre de MVP l’an dernier.

Stanciel: Ils le volent depuis cinq ans maintenant!

Tatum: Je ne vais pas en dire cinq, mais il aurait certainement dû gagner des MVP consécutifs.

Dans la vidéo, Tatum a également choisi Harden comme le meilleur gardien de tir de la NBA. Depuis que le calendrier est passé à 2018, Harden’s Rockets a remporté les cinq rencontres face à face contre les Celtics de Tatum.

Harden, le joueur par excellence de la ligue en 2017-2018, a inscrit en moyenne un sommet en carrière de 36,1 points par match la saison dernière, avec 7,5 passes décisives et 6,6 rebonds. Ce total comprenait la deuxième plus longue séquence de matchs consécutifs de 30 points (32) de l’histoire de la NBA, ce qui a aidé Houston à passer de 42 à 15 sur ses 57 derniers matchs.

Pendant ce temps, Antetokounmpo a en moyenne 27,7 points, 12,5 rebonds, 5,9 passes décisives et 1,5 bloc. Le “Greek Freak” a mené les Bucks (60-22) au meilleur record de la ligue et il a fait partie de la NBA All-Defensive First Team. Antetokounmpo et Harden ont tous deux été nommés dans la première équipe All-NBA.

.