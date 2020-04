Jayson Tatum double Harden en tant que MVP 2019 méritant

Dans une nouvelle apparition sur The Jump d’ESPN, la star des Boston Celtics, Jayson Tatum, a confirmé sa récente opinion selon laquelle le gardien des Rockets de Houston James Harden méritait de remporter le prix MVP de la NBA 2018-19.

Tout en reconnaissant que l’attaquant de Milwaukee Giannis Antetokounmpo (qui a remporté le prix voté par les médias) avait également un cas méritant, Tatum a dit à Rachel Nichols pourquoi il s’en tenait à Harden comme choix.

Vous vous sépariez les cheveux l’année dernière en choisissant entre ces deux-là. Je ne pense pas qu’il y ait un mauvais cas, mais pour moi, c’est James Harden.

Quand il a marqué 30 pour 42 matchs consécutifs ou quelque chose comme ça… Chris Paul a été gravement blessé et ils ont dû faire face à de nombreuses blessures.

C’est juste que ce qu’il faisait était assez remarquable.

Le souvenir de Tatum de la séquence de Harden était légèrement exagéré, mais pas de beaucoup. À partir de décembre 2018, le joueur par excellence de la ligue 2017-18 a marqué 30 points ou plus en 32 matchs consécutifs, ce qui reste la deuxième plus longue séquence de l’histoire de la NBA. Cette séquence a aidé les Rockets à aller de 42 à 15 au cours de leurs 57 derniers matchs de la saison, ce qui était le meilleur de toute équipe de la Conférence de l’Ouest au cours de cette période.

En tout, Harden a inscrit en moyenne un sommet en carrière de 36,1 points la saison dernière, ainsi que 7,5 aides et 6,6 rebonds. Ce total de 36,1 représente le plus grand nombre de points par match de tous les joueurs de la NBA depuis que le Hall of Famer Michael Jordan en moyenne 37,1 il y a plus de 30 ans, lors de la saison 1986-87.

Pendant ce temps, Antetokounmpo a en moyenne 27,7 points, 12,5 rebonds, 5,9 passes décisives et 1,5 bloc. Le “Greek Freak” a mené les Bucks (60-22) au meilleur record de la ligue et il a fait partie de la NBA All-Defensive First Team. Antetokounmpo et Harden ont tous deux été nommés dans la première équipe All-NBA.

Depuis que le calendrier est passé à 2018, les Rockets de Harden ont remporté les cinq rencontres face à face contre les Celtics de Tatum, y compris un thriller en prolongation le 29 février dans le dernier affrontement. Tatum a mené Boston avec 32 points et 13 rebonds, mais un vol d’embrayage de Harden dans les 30 dernières secondes suivi d’une paire de lancers francs a finalement fait la différence.

Lors d’un match à domicile plus tôt ce même mois, Harden a mené les Rockets avec 42 points dans une victoire de 11 points à Houston.

