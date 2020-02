Jayson Tatum est le plus jeune du Celtic avec une moyenne de 30 points sur huit matchs

Jayson Tatum est rapidement devenu le meilleur et le plus important joueur des Boston Celtics.

Tatum a montré son arsenal offensif complet une fois de plus dimanche dans la défaite des Celtics contre les Lakers de Los Angeles, égalant un sommet de 41 points et tirant à 60% du terrain.

Avec la performance, Tatum a gravé son nom dans l’histoire des Celtics et a dépassé l’un des plus grands noms de la franchise.

Selon Justin Kubatko de Stat Muse, Tatum est le plus jeune joueur de l’histoire des Celtics à avoir récolté en moyenne 30 points ou plus en huit matchs. Tatum a dépassé Paul Pierce pour accomplir l’exploit et l’attaquant de troisième année a une moyenne de 30,3 points au cours des huit derniers matchs.

Tatum connaît la meilleure saison de sa carrière. Joueur d’étoiles pour la première fois cette saison, il marque en moyenne 22,9 points par match et consolide sa place parmi les attaquants les plus qualifiés de la ligue.

Le mois de février a été particulièrement réussi pour Tatum et les Celtics. Tatum a une moyenne de 29,7 points par match en février, se classant huitième dans la ligue pour les points par match ce mois-ci. Les Celtics occupent actuellement le troisième rang de la Conférence Est et sont 7-2 en février.

Avec Tatum ayant une saison en petits groupes, sa capacité à marquer de plusieurs façons donne aux Celtics une chance de sortir de l’Est, qui est gouverné par les Milwaukee Bucks.

Les Celtics affronteront les Portland Trail Blazers au Moda Center mardi pour poursuivre leur road trip de quatre matchs.

