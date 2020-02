Jayson Tatum grimpe dans le top 10

Cette année a été l’une des merveilles de l’attaquant des Celtics de Boston, Jayson Tatum, originaire de Saint-Louis, âgé de 21 ans, que beaucoup considèrent comme le visage des Celtics pour les années à venir.

À bien des égards, Tatum semble être la prochaine venue de Paul Pierce pour Boston, remportant sa première apparition All-Star dans sa troisième saison (Pierce a remporté sa première apparition All-Star lors de sa quatrième saison) et étant l’un des trois joueurs à moyenne de plus de 20,0 points par match pour les Celtics mais en tête de l’équipe au total des points, des rebonds et des interceptions. Ses prouesses de marquer, longtemps considéré comme le meilleur aspect de son jeu, sont maintenant presque égalées par sa croissance en tant que défenseur.

Sa confiance, qui n’a jamais semblé décliner, a conduit le produit Duke à se donner de grandes attentes.

Ceux qu’il a vécu en 2019-2020.

Le ciel semble être le plafond de Tatum et il vole déjà haut, en particulier en voyant qu’il est maintenant devenu un candidat MVP de cheval noir.

Sur NBA.com NBA MVP Ladder, Tatum est maintenant classé 9ème, pris en sandwich entre la superstar des Los Angeles Lakers Anthony Davis et la superstar des Houston Rockets Russell Westbrook. Fellow All-Star Kemba Walker n’est même pas classé aussi haut qu’il l’est en ce moment.

Troisième choix au classement général du repêchage de la NBA 2017, Tatum n’a pas encore atteint le sommet de ses pouvoirs, mais il est déjà en bonne voie pour s’établir comme un All-Star perpétuel.

Il est peu probable que Tatum remporte le titre de MVP NBA avec le succès de Giannis Antetokounmpo et des Milwaukee Bucks. Les saisons impressionnantes que les Los Angeles Lakers et LeBron James, ainsi que les Los Angeles Clippers et Kawhi Leonard ont également nui à sa cause. Cependant, être aussi jeune et aussi bon augure bien pour son avenir de joueur et les chances qu’il devienne un candidat MVP de bonne foi – peut-être même finaliste – bientôt.

Les fans des Celtics ont de nombreuses raisons d’être enthousiasmés par leur équipe, mais Tatum, l’un des jeunes joueurs les plus qualifiés de la ligue, est en tête de liste.

