Jayson Tatum nomme quatre Lakers sur la NBA

La suspension de la saison 2019-20 NBA a laissé aux joueurs de la ligue plus de temps qu’ils ne savent quoi en faire.

Sans basket-ball, les médias sociaux sont devenus une promenade virtuelle dans certains des plus grands moments de l’histoire de la NBA. Naturellement, cela a suscité de nombreuses discussions concernant la hiérarchie de la ligue jusqu’à présent.

Jayson Tatum a récemment pris l’appât sur une question de l’un de ses partisans concernant sa formation de départ. Sa réponse incluait des visages plutôt familiers pour les fidèles des Los Angeles Lakers.

Tatum s’est rendu sur Twitter pour révéler ses cinq premiers joueurs, dont quatre joueurs des Lakers:

Mike, bron, haricot, Magic, Kareem

– Jayson Tatum (@ jaytatum0) 26 mars 2020

Il est sûr de dire que la liste de Tatum peut ne pas convenir aux fans des Boston Celtics étant donné la quantité disproportionnée de violet et d’or au vert impliqués. Quoi qu’il en soit, il est difficile de s’opposer à une gamme de ce calibre.

Michael Jordan est largement considéré comme le plus grand joueur à ramasser un ballon de basket et il sert généralement de point de départ le plus courant pour assembler un cinq de départ historique. Alors que Jordan a peut-être la notoriété, Kareem Abdul-Jabbar a le matériel pour faire son propre argument comme peut-être le joueur le plus décoré de l’histoire de la ligue.

La sélection d’Abdul-Jabbar et de Magic Johnson montre à quel point Tatum connaît bien l’histoire du basket-ball. Johnson est l’un des joueurs les plus emblématiques et transcendants de tous les temps et il est peut-être le mieux équipé pour diriger une équipe aussi légendaire dans une situation hypothétique.

Pendant ce temps, l’admiration de Tatum pour Kobe Bryant et LeBron James a été bien documentée lors de son ascension vers la célébrité à Boston et cela a probablement joué un rôle. Cependant, il ne fait aucun doute que Bryant et James méritent largement de faire partie de la programmation de tous les temps.

Bien sûr, le cinquième départ de Tatum est davantage une représentation du nombre de joueurs emblématiques qui ont enfilé le violet et l’or, par opposition à son intérêt potentiel pour les Lakers. Quoi qu’il en soit, cela n’empêchera pas les fans de jouer avec la perspective qu’il veuille suivre les traces de ceux de sa formation.