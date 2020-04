Jayson Tatum ou Donovan Mitchell sont-ils le choix n ° 1?

À l’époque, le projet de NBA 2017 était considéré comme l’un des projets les plus profonds et les plus talentueux de la dernière décennie. Au cours des trois années qui se sont écoulées depuis, ces pronostics se sont révélés exacts.

Déjà, trois membres de ce projet ont remporté des sélections All-Star et cela ne fait que commencer à raconter l’histoire. Jayson Tatum, Bam Adebayo et Donovan Mitchell se sont taillé des rôles de stars en herbe tandis que De’Aaron Fox, Lonzo Ball, Jonathan Isaac, Lauri Markkanen et d’autres sont devenus des débutants respectables.

Rien de tout cela ne plonge dans l’histoire bizarre du choix n ° 1 de ce projet dans Markelle Fultz. Appeler son relais avec les Sixers blessé serait un euphémisme, mais il reste difficile de dire à quel point son temps avec les Sixers a été extraordinaire. Mais un métier et une chance de réinitialiser lui ont permis de commencer à reprendre sa forme à l’Université de Washington.

Un repêchage de la classe 2017 aurait certainement Fultz loin du premier choix, mais quel All-Star prendrait la première place?

