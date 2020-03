Jayson Tatum partage sa motivation derrière un mois de février fort

La saison NBA 2019-2020 peut être considérée comme l’année de sortie du swingman des Celtics de Boston, Jayson Tatum. Après avoir été nommé All-Star pour la première fois, il a poursuivi en enregistrant un mois de février fort qui l’a amené à remporter l’honneur du joueur du mois pour la Conférence de l’Est.

Maintenant, rejoignant le podcast “Good‘ N Plenty “de John Goodman, Tatum a partagé ce qui a motivé son incroyable séquence de février qui lui a valu 30,7 points, 7,9 rebonds, 3,2 passes décisives, 1,2 interception et 1,3 tirs bloqués par match au cours du mois précité.

Selon Tatum, il voulait absolument faire partie de l’équipe des étoiles cette année. Il a admis que sa principale priorité était de gagner, mais en même temps, il voulait également pimenter ses distinctions individuelles. Cela dit, après avoir atteint son objectif, la star des Celtics a senti qu’un poids énorme était retiré de ses épaules.

«C’était comme si le poids du monde avait disparu de mes épaules quand je l’ai découvert. Et depuis, je joue depuis beaucoup plus détendu et beaucoup plus libre, et je pense que cela a beaucoup à voir avec ça. ” Jayson Tatum a déclaré, tel que transcrit par Sean T. McGuire de NESN.

Cependant, ce n’était pas la seule motivation qui a poussé le jeune Celtics de 22 ans à faire le saut géant. Comme l’a noté Tatum, la mort de Kobe Bryant en janvier dernier a joué un grand rôle dans sa transformation et son changement de mentalité.

“C’était un peu entrelacé”, a déclaré Tatum. «Toutes ces choses se sont produites en même temps, | Ajouta Tatum.

Les fans de basket-ball en apprendront davantage sur Tatum dans les années à venir. Après tout, la saison 2019-2020 n’est que le début de son ascension vers la célébrité.