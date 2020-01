Jayson Tatum raconte ce que Kobe Bryant signifiait pour lui

La perte de Kobe Bryant dimanche a été un coup dévastateur pour la communauté NBA au sens large, mais pour ceux qui l’ont traité d’ami, cela a été particulièrement difficile.

Ce fut le cas pour le swingman des Celtics de Boston, Jayson Tatum, qui a grandi en idolâtrant Kobe, mais qui est devenu plus tard son ami et mentoré.

Dans une récente interview avec plusieurs magasins de sport locaux, le produit Duke a parlé de la perte de son ami et de la façon dont cela l’a affecté, lui et ses proches.

Même à quelques jours des événements tragiques qui ont coûté la vie à la légende des Lakers de Los Angeles, il est clairement difficile pour Tatum de parler du sujet, et pour une bonne raison.

Il n’est jamais facile de perdre des amis et des proches, et plus difficile encore de les perdre dans un accident. Perdre son idole en même temps est tout simplement incompréhensible.

