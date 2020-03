Jayson Tatum reçoit les honneurs du Joueur du mois de l’Est pour son anniversaire

L’attaquant des Boston Celtics All-Star Jayson Tatum a été honoré d’avoir été nommé Joueur de l’Est du mois à l’occasion de son 22e anniversaire aujourd’hui.

Le natif du Missouri a rejoint un groupe d’élite de joueurs de basket-ball avec sa performance exceptionnelle au mois de février avec une moyenne de 30,7 points, 7,9 rebonds et 3,2 passes décisives en 12 matchs le mois dernier.

Il a été rejoint par LeBron James des Los Angeles Lakers en tant que Joueur NBA Ouest du mois après que James ait enregistré 26 points, 8,1 rebonds et 10,1 passes décisives en 10 matchs en février.

Le duo s’est rencontré en tête-à-tête le 23 février alors que les Lakers ont accueilli Boston dans un match revanche contre la victoire des Celtics en éruption plus tôt dans la saison.

LeBron a qualifié le jeune Celtic de “problème absolu” dans la victoire serrée sur Boston, assuré par un sauteur de dernière seconde James malgré 41 points de Tatum, un sommet en carrière.

La ligue a également nommé la recrue Coby White des Chicago Bulls et la recrue du mois des Pelicans Zion Williamson East et West du mois de février, respectivement.

Williamson a marqué 25,7 points, 6,2 rebonds et 2,6 passes décisives le mois dernier avec les Pels en neuf matchs, et les Blancs 20,1 points, 4,0 rebonds et 4,1 passes décisives sur le même nombre de matchs pour les Bulls.

