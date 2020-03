Jayson Tatum reçoit une attention considérable des MVP de la part des fans

C’est un prix susceptible d’être décerné à l’attaquant des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo et, si ce n’est au Greek Freak, à l’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James.

Cependant, un joueur prometteur qui gagne du terrain dans la course MVP avec son jeu récent n’est autre que l’attaquant des Celtics de Boston Jayson Tatum. Au moins dans l’esprit des fans.

Une carte créée par Betonline.ag (fournie par Caitlyn Holroyd de The Score) utilise des données Twitter géolocalisées pour déterminer qui les fans croient que le MVP 2019-2020 sera et, fait intéressant, Tatum a plus d’états enracinés pour lui pour gagner le prix que tous mais Antetokounmpo.

Alors que 40 États ont Giannis en tête de file, Tatum a un grand total de cinq États – tous dans la région de la Nouvelle-Angleterre, pensez-vous – qui croient qu’il devrait gagner le prix individuel le plus prestigieux de la ligue. Un seul État, la Californie, estime que King James devrait remporter son cinquième MVP, à égalité avec le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic.

Trois États – le Texas, la Louisiane et le Kentucky – veulent que le tireur des Houston Rockets James Harden remporte la course MVP.

C’est une propagation intéressante et quand on regarde une combinaison de record d’équipe et de jeu individuel, il est clair pourquoi Antetokounmpo envisage une victoire écrasante (si l’on en croit les fans ont le pouls de la ligue). Les Bucks ont le meilleur record de la ligue avec 53-9 et Giannis mène la charge avec des moyennes éclatantes de 29,6 points, 13,8 rebonds, 5,8 passes décisives, 1,0 vol et 1,0 bloc par match, tout en tirant 54,8% du terrain.

À titre de comparaison, les Celtics sont à égalité avec les Los Angeles Clippers (contre qui ils sont 1-1 cette saison) pour le quatrième meilleur record de la ligue à 42-19. Tatum est en moyenne de 23,6 points, 7,1 rebonds, 3,0 passes décisives, 1,3 interceptions et 0,9 bloc par match tout en tirant à 45,0% sur le terrain (et 39,8% sur trois). Donc, alors que les Celtics et Tatum ont dominé, il n’y a aucune comparaison avec ce que font Antetokounmpo et les Bucks.

C’est quand même agréable de voir un joueur de troisième année exiger ce niveau de respect, même s’il est surtout localisé. Avec le temps, Tatum peut être un concurrent légitime de MVP.

Avec James au crépuscule de sa carrière (mais toujours dominant), Harden du mauvais côté des 30 et Tatum devenant une superstar, cela pourrait arriver plus tôt que tard. Il est possible qu’un joueur comme le meneur de Dallas Mavericks, Luka Doncic, puisse bientôt entrer également dans la conversation, mais tant que Boston aura la meilleure équipe, ou du moins enregistrera, Tatum sera en bonne position pour ajouter le prix à son trophée. Cas.

