Jayson Tatum rend hommage à l’idole déchue Kobe Bryant

Idolant la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant de son enfance, l’attaquant des Celtics de Boston Jayson Tatum a été dévasté par la nouvelle du décès de son désormais mentor et ami.

Le produit Duke a rendu hommage à Bryant, qui ces dernières années est devenu proche de son ancien fan alors que le natif du Missouri a commencé à déployer ses ailes dans la NBA.

Tatum a écrit une note sincère sur Instagram avec une photo de la paire datant de l’époque où l’ancien Blue Devil était encore un garçon, en disant:

“Mon idole. La raison pour laquelle j’ai commencé à jouer à ce jeu, la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de ce jeu. Grandir en voulant être comme toi, devenir un mentor, au-delà de la reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. «Je n’avais pas de plan B, je mettais tous mes œufs dans le même panier et je savais que j’allais y arriver» vous entendant dire que je suis resté avec moi tous les jours de ma vie. Vous m’avez inspiré et je vous en serai toujours plus reconnaissant que vous ne le savez! Je t’aime Bean 🙏🏽❤️! Jour triste, triste, triste RIP Kobe et Gianna! Prier pour la famille! ”

Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère enflammé à l’extérieur de Los Angeles alors qu’il transportait sa fille Gianna – que Tatum a mentionnée dans sa note – à l’entraînement de basket-ball.

Il n’y a eu aucun survivant de l’accident qui a plongé la communauté NBA dans son deuil, car d’innombrables autres personnes ont été touchées par sa vie et récupèrent maintenant les morceaux après sa mort prématurée.

