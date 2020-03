Jazz et Thunder mis en quarantaine en raison de problèmes de coronavirus

Mercredi soir, quelques instants avant le coup d’envoi de l’Oklahoma City Thunder contre l’Utah Jazz, le match a été brutalement reporté sans explication immédiate.

La NBA se préparant aux perturbations à la suite de l’épidémie de coronavirus, les fans et les médias ont supposé le pire – que le report brutal était en quelque sorte lié. Un soir où le président Donald Trump s’est adressé à la nation depuis le bureau ovale et que la NBA et la NCAA ont toutes deux annoncé des plans pour que les jeux soient joués sans fans, ce fut un autre moment tendu, à la fois pour ceux qui assistaient à la Chesapeake Energy Arena et pour ceux qui observaient de loin.

Après plusieurs minutes, les fans ont commencé à sortir de l’arène tandis que les membres du personnel de l’aréna étaient en train de nettoyer et de désinfecter les bancs où les équipes s’étaient rassemblées. Bien que la raison exacte du report n’ait pas été immédiatement annoncée, les joueurs de chaque équipe ont été invités à retourner dans leurs vestiaires respectifs où ils ont ensuite été mis en quarantaine, selon Tony Jones de The Athletic.

Royce Young, qui couvre l’Oklahoma City Thunder pour ESPN, a publié le rapport initial qui a informé les masses du report et a également rapporté à la télévision qu’aucun joueur n’avait quitté l’arène plus de 20 minutes après l’annonce du report du match.

Les jeunes ne semblaient pas savoir exactement pourquoi le report avait eu lieu ni pourquoi les joueurs devaient rester dans leurs vestiaires, mais la croyance à l’époque semblait être que les deux actions étaient liées à la santé du public.

Avec les craintes d’une possible exposition au coronavirus dans l’esprit de beaucoup, et la ville de San Francisco interdisant temporairement les rassemblements publics de plus de 1000 personnes, c’est certainement une nouvelle déconcertante pour les fans, les médias et le personnel de la NBA, ainsi que pour le grand public. Publique.

.