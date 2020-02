Jazz silence Rockets avec le dernier trey battant un buzzer à Houston

Pour la deuxième fois en à peine plus de la moitié d’une saison, les Houston Rockets ont perdu par un point à domicile sur un 3-pointeur battant buzzer.

Tout comme le buzzer-batteur de Nemanja Bjelica de Sacramento le 9 décembre, l’héroïque de dimanche est venue grâce à un jeu hors limites établi à moins de deux secondes de la fin et Houston menant par deux points.

Cette fois, les dégâts ont été causés par l’Utah Jazz et Bojan Bogdanovic, qui n’ont fait que leur deuxième panier du match à la fin du temps imparti. Son buzzer-batteur est venu avec James Harden et P.J. Tucker directement dans son visage.

C’était le quatrième changement de tête dans les 30 dernières secondes du match. Tucker et Robert Covington ont chacun frappé 3 points pour mettre Houston devant, mais Bogdanovic et le Jazz ont eu le dernier mot au Toyota Center.

C’est la deuxième défaite consécutive pour les Rockets (33-20) et la deuxième victoire consécutive pour les Jazz (34-18). Avec une victoire, les Rockets auraient dépassé l’Utah au classement de la Conférence Ouest dans la course à l’avantage du terrain à domicile au premier tour des éliminatoires.

Avec une victoire, Houston aurait également décroché le bris d’égalité potentiel sur l’Utah en sécurisant la série de la saison. Au lieu de cela, le coup de sifflet de Bogdanovic sur une paire de défenseurs a donné au Jazz une victoire édifiante de 114-113 (score de la boîte), et les Rockets une perte écrasante.

Le match de football de trois matchs entre les équipes aura lieu le samedi 22 février à Salt Lake City, le vainqueur remportant le bris d’égalité. Les Rockets ont vaincu le Jazz lors de leur première rencontre, le 27 janvier.

Quant au match de dimanche, Russell Westbrook a marqué un sommet de 39 points en 18 tirs sur 33 (54,5%), tandis que Harden a récolté 28 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Les deux anciens MVP de Houston ont enregistré des passes décisives pour Tucker et Covington.

Cependant, Harden ne s’est connecté que sur deux de ses 13 tentatives (15,4%) sur une plage de 3 points. Une nuit où les plus petits Rockets ont été rebondis 48-36 par Rudy Gobert (15) et le plus grand Jazz, ils devaient probablement gagner la bataille de tir pour le surmonter. Utah et Houston ont touché 15 tirs à 3 points, mais le Jazz l’a fait avec quatre tentatives de moins.

Le garde Eric Gordon s’est assis avec une contusion au bas de la jambe gauche et Houston a clairement raté son tir et sa défense d’aile.

Le gardien de réserve Jordan Clarkson a mené le Jazz avec 30 points en 12 tirs sur 19 (63,2%) sur le banc, tandis que Donovan Mitchell a marqué 24 points et profité de la cinquième faute de Harden au quatrième trimestre en passant plusieurs fois devant lui et en effondrant Houston. défense, sachant que le leader de la NBA ne pouvait pas risquer de s’enfoncer.

Les Rockets accueilleront les Celtics de Boston (37-15) mardi dans leur dernier match avant la pause des étoiles. Le pourboire est prévu à 20 h 30. de Toyota Center, avec le jeu diffusé à l’échelle nationale sur TNT.

