Jazz-Thunder à Oklahoma City reporté juste avant le tipoff

Dans un moment qui pourrait potentiellement ébranler la NBA d’une manière qui produirait un changement immédiat plus tôt que quiconque ne le pensait, le match de mercredi soir entre l’Utah Jazz et le Thunder à Oklahoma City a été annulé quelques instants seulement avant le début du match.

La ligue serait en train de discuter de plusieurs scénarios pour gérer la pandémie mondiale. Maintenant, un jeu a été reporté en raison de la peur du nouveau coronavirus.

Les joueurs, entraîneurs et officiels ont reçu l’ordre de quitter le sol dans l’arène de Chesapeake Energy. Environ 15 minutes après leur départ, l’annonceur a déclaré que le match était reporté à une date ultérieure.

Il y a quelques instants sur ESPN, Royce Young a déclaré à Scott Van Pelt que le médecin de l’équipe du Thunder avait sprinté sur le terrain quelques instants avant le coup d’envoi, avant que le match ne soit arrêté et finalement reporté. Et bien qu’il n’y ait eu aucun rapport confirmé de la ligue, on pense que les joueurs de l’une des deux équipes pourraient être malades.

Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté il y a un peu plus d’une heure que la NBA se penchait pour jouer des matchs dans des stades vides, mais les événements de l’heure écoulée pourraient forcer la ligue à adopter des mesures plus drastiques dans un avenir immédiat.

