Jazz visite à la recherche de balayage de saison vs Dubs

Les 10-35 Golden State Warriors affronteront le 30-13 Utah Jazz le mercredi 22 janvier à 19h PT au Chase Center alors que les Jazz tentent de balayer les Warriors pour la saison après avoir remporté leurs trois dernières rencontres.

La troisième place Jazz essaie de rattraper un début de saison difficile, qui devrait figurer parmi les prétendants au titre de l’Ouest, et cherche plus le rôle de la fin après avoir remporté ses deux derniers matchs et neuf de ses 10 derniers concours.

Les Warriors ont connu une période particulièrement difficile ces derniers temps, avec une inversion de neuf de leurs 10 derniers matchs, une perte, ce qui n’est pas surprenant étant donné l’état de l’équipe à Steph Curry et l’absence de Klay Thompson.

L’attaquant Draymond Green (maladie), l’attaquant Kevon Looney (abdomen), l’aile Glenn Robinson III (cheville) et le tireur Jacob Evans pourraient tous manquer le match avec le Jazz.

L’Utah sera en parfaite santé à moins qu’ils choisissent de se reposer au centre Rudy Gobert, qui a roulé la cheville contre les Indiana Pacers le 20 janvier.

Avec Utah, l’équipe clairement supérieure en termes de santé et de talents disponibles, le chemin vers la victoire pour les pires guerriers de la ligue est principalement la chance, et un peu de manque de respect de la part de leur adversaire et une pincée de jeu de vengeance Alec Burks.

Mais en dehors de cette combinaison improbable d’événements, le Jazz devrait prendre ce jeu assez facilement, ce qui se traduit par un écart moyen de +8 pour les Dubs par la plupart des paris sportifs en ligne.

.