Jazz vs Cavaliers Cotes, Sharp Betting Pick: Pros Steaming Monday NBA Over / Under

Crédit:

Photo de Melissa Majchrzak / NBAE via .. Sur la photo: Mike Conley # 10 de l’Utah Jazz

02 mars 2020 à 11h27

Steam désigne un mouvement de ligne soudain, drastique et uniforme sur l’ensemble du marché des paris sportifs. C’est souvent le résultat d’une surcharge d’argent placée dans plusieurs paris sportifs et, dans la plupart des cas, cela se produit en raison des groupes de paris, des syndicats de paris et de quelques joueurs clés ayant les ressources pour “descendre lourdement” à plusieurs endroits, en une seule fois.

Naturellement, la surveillance et le suivi de la vapeur sont essentiels lorsque vous essayez de suivre les paris que les objets tranchants font.

Grâce aux paris sur les paris sportifs de Sports Insights, qui suivent et signalent la vapeur en temps réel, nous savons que les pros ont déjà fait le match Jazz vs Cavaliers NBA de ce soir, révélant où la valeur réside dans ce jeu.

Chances à compter de lundi à 11 h HE et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Examinons de plus près la façon dont les sages parient Jazz contre Cavaliers.

Choix de pari Jazz vs Cavaliers Sharp

L’Utah est un grand favori de la route contre Cleveland, mais l’argent intelligent cible spécifiquement les over / under.

Ce total a ouvert à 219 et les paris ont été très équilibrés avec 52% des billets atterrissant sur le dessous. L’argent réel, en revanche, est beaucoup plus unilatéral.

Les 48% des paris qui atteignent le dessus représentent 84% de l’argent. En outre, les signaux de pari de SI signalent un mouvement de vapeur à 219, détaillant que l’action écrasante des parieurs professionnels martèle ce côté du total.

En réponse, les cotes ont poussé ce nombre à 220,5.

Angle aigu: Plus (déplacé de 219 à 220,5) [Bet now at FanDuel. NJ, PA, IN and WV only.]