Jazz vs Celtics Chances et choix: de retour Donovan Mitchell & Co. en tant que chiens de route courts?

Crédit:

Alex Goodlett / .). Sur la photo: Donovan Mitchell (45) de l’Utah Jazz, Jayson Tatum (0) et Daniel Theis (27) des Boston Celtics.

06 mars 2020 à 17h03 HNE

L’Utah Jazz se rend à Boston pour un match revanche avec les Celtics il y a seulement neuf jours. Mais avec la récente vague de blessures des Celtics, est-ce vraiment une revanche?

Ce soir, les Celtics seront privés de Gordon Hayward (genou) et Jaylen Brown (ischio-jambiers) mais ils gagneront Kemba Walker qui a raté le match de la semaine dernière avec une blessure au genou. Il n’a joué que 23 minutes lors de son premier match après une blessure, mais selon nos outils FantasyLabs, il verra sa limite de minutes augmentée pour le match de ce soir.

Vendredi NBA Odds & Picks

Cotes du vendredi et via BetMGM.

Utah Jazz at Boston Celtics

Diffusion: Celtics -1,5

Plus / Moins: 221,5

Heure: 20 h ET

Le retour de Kemba Walker après s’être reposé mercredi devrait compenser une partie de la perte de Gordon Hayward et Jaylen Brown, mais cela ne fait pas grand-chose pour expliquer la ligne. Au moment d’écrire ces lignes, la ligne monétaire se trouve à Celtics -120.

