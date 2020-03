JB Bickerstaff, nouvel entraîneur des Cavaliers de Cleveland

Comme le rédacteur en chef de The Athletic Kelsey Russo a avancé, Cavaliers de Cleveland a conclu un accord avec J.B. Bickerstaff pour reprendre l’équipe de l’Ohio la saison prochaine. Le Denver, 41 ans, a commencé comme entraîneur adjoint des Bobcats et a été entraîneur principal des Grizzlies de Memphis entre 2017 et 2019. Il était assistant des Cavs dans cette campagne.

