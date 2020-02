Les Brooklyn Nets ont clôturé leur liste de matchs pré-All-Star Break de la bonne façon, remportant leurs deux derniers matchs contre des équipes éliminatoires. Mais le défi était plus que cela.

Brooklyn a battu les Pacers dans l’Indiana. Les Nets ne les avaient pas éliminés toute la saison, malgré deux tentatives auparavant. De plus, il s’agissait de la première victoire de Brooklyn sur la route contre une équipe de plus de 500 points.

Sans oublier, la victoire contre les Pacers est survenue après une défaite d’un point contre les Raptors de Toronto – que les Nets ont ensuite battu mercredi de 10 points. Et même s’il s’agissait d’une victoire en rebond pour les Nets, d’une certaine manière, Brooklyn a également mis fin à la plus longue séquence de victoires de Toronto dans l’histoire de la franchise.

Alors, comment tout cela s’est-il réuni?

Eh bien, une partie de cela doit être fait par l’équipe qui trouve son identité.

Ce qui aide également: Kenny Atkinson comprend de mieux en mieux ce groupe de jour en jour. Comme il l’a déclaré aux journalistes après la victoire de mercredi, il a commencé à bien comprendre de quoi parle cette équipe:

Écoutez, je commence à découvrir cette équipe. Je sais que c’est la pause des All-Star et, «eh bien, entraîneur, vous devriez connaître votre équipe. Ce n’est pas si facile. … Je commence à mieux connaître ces gars. C’est pourquoi je pense que plus nous travaillerons ensemble, mieux nous irons. Plus nous aurons de continuité, mieux nous irons. Le talent est là.

Tout cela devrait aider les Nets à consolider leur solide fin de la série de matchs pré-All-Star Break alors qu’ils commencent à construire leur CV avant la post-saison.

