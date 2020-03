“Je n’ai pas eu de commentaire négatif”

Le propriétaire des Houston Rockets, Tilman Fertitta, qui est également propriétaire du groupe de restaurants Landry et de la chaîne de casinos Golden Nugget, a dû réduire les heures de travail du personnel horaire et licencier environ 40000 employés dans ses entreprises non-Rockets en raison de la fermeture de la pandémie de COVID-19.

Mais dans une nouvelle interview jeudi avec Texas Monthly, Fertitta dit qu’ils comprennent les raisons. “Les gens savent que nous nous battons pour nos vies en ce moment”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas eu un commentaire négatif à me faire.”

Dans un entretien avec Michael Hardy, Fertitta dit que les congés doivent éviter de «replier» ses entreprises dans un court laps de temps.

Marriott et MGM ont obtenu des dizaines de milliers d’employés. Je peux garder tout le monde au travail, c’est facile. Mais ensuite, nous nous replierions en 45 à 50 jours. Mes employés veulent que je sauve l’entreprise. Je peux vous dire honnêtement que les gens travailleront dans ce bureau sans rémunération. Ils veulent sauver l’entreprise. Les gens veulent-ils un emploi pendant quatre mois ou veulent-ils un emploi pendant quatre semaines?

Fertitta, qui dit qu’il nourrit gratuitement ses 2 000 employés de Houston dans l’un de ses restaurants fermés, considère les retombées économiques potentielles comme une crise pour les États-Unis. Il prévoit que ses entreprises pourront survivre à la pandémie aux taux actuels jusqu’à la fin de 2020.

Je peux vous dire ceci, je survivrai à cela avant le pays. D’accord? Je survivrai au pays. Tout comme j’ai survécu aux banques en 1987, d’accord? Le pays se repliera avant moi. Si le pays est fermé en octobre ou novembre, ce sera l’anarchie dans les rues.

Lorsque l’intervieweur a demandé pourquoi la star de “Billion Dollar Buyer” ne pouvait pas se permettre de payer ses employés pendant la fermeture, il a noté que bon nombre de ses actifs n’étaient pas remboursables contre de l’argent sur le marché actuel.

“Si vous allez me trouver un acheteur pour mes yachts et mes demeures et mes jets, je les vendrai demain”, a déclaré Fertitta, qui a ajouté qu’il “ne peut pas toucher” ses 2 milliards de dollars de capitaux propres sur les Rockets après son septembre. Achat 2017. L’interview complète peut être lue au Texas Monthly.

Quant aux Rockets, ils devraient actuellement avoir la masse salariale n ° 6 de la NBA pour la saison 2020-21 à plus de 130 millions de dollars de salaire total. Bien que Fertitta n’ait pas averti des conséquences financières pour la franchise de basket-ball en raison de la pandémie, c’est un scénario à surveiller si ses entreprises ne sont pas autorisées à rouvrir dans les semaines à venir.

Bien que tous les propriétaires de NBA ressentiront au moins certains effets financiers dus à la pandémie, Fertitta pourrait être touché de manière disproportionnée compte tenu de la nature de ses activités (divertissement, restaurants et hospitalité).

