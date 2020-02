Kevin Durant ne nomme pas de noms.

Mais ce n’est pas difficile de deviner de qui il parlait.

Le désormais Brooklyn Net était sur le dernier épisode de All The Smoke de SHOWTIME Basketball, où il a rejoint l’ancien coéquipier de Golden State, Matt Barnes et Stephen Jackson, pour discuter entre autres de sa décision controversée de quitter Oklahoma City après la saison 2016.

“Dans OKC, j’ai joué avec beaucoup d’athlètes, je n’ai pas joué avec beaucoup de gars talentueux, pas comme les tireurs / manieurs de balle. … Je me disais: «J’ai besoin d’un changement.» Et c’était avant même le début de la saison. … J’étais fatigué de devoir être le seul gars à pouvoir faire des 3, faire des sauts et les faire régulièrement. »

Bien que Durant ait joué aux côtés de beaucoup de gars différents pendant ses neuf ans à Oklahoma City, l’un des plus athlétiques était l’ancien meneur du Thunder, Russell Westbrook.

Ensemble, les deux ont participé aux séries éliminatoires six fois en sept ans, dont un voyage en 2012 pour la finale de la NBA au cours duquel ils ont finalement été battus par LeBron James et le Miami Heat.

KD a connu un succès incroyable pendant son séjour à OKC. Joueur par excellence de la ligue à sept reprises et joueur de ligue, il a contribué à mettre le Thunder sur la carte en tant que prétendants légitimes aux séries éliminatoires.

La dernière série de séries éliminatoires de Durant était la finale de la Conférence de l’Ouest 2016 contre les Golden State Warriors. L’ancienne star de Thunder a pris beaucoup de chaleur pour avoir quitté Oklahoma City pour rejoindre l’équipe qui venait de les battre, mais il a révélé sur le podcast que cela n’aurait pas d’importance si OKC gagnait la série, il voulait toujours «vivre et jouer dans la baie ».

Durant ne devrait pas jouer cette saison alors qu’il continue de travailler après une rupture d’Achille qu’il a souffert lors du match 5 de la finale NBA 2019.

Il a également discuté du bœuf Twitter avec Kendrick Perkins, de son temps avec les Warriors et de la décision de rejoindre les Nets dans l’épisode long d’une heure et plus.

.