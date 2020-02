À l’approche de la date limite, des rumeurs commerciales circulent dans toute la ligue – avec un membre des Golden State Warriors au milieu de tout cela. Depuis son arrivée à San Francisco, le buzz commercial a tourbillonné autour du nom de D’Angelo Russell.

Avec les Warriors en difficulté lors de sa première saison à Golden State, Russell a été connecté comme cible commerciale pour plusieurs équipes. Il a été rapporté que les Timberwolves du Minnesota et les Knicks de New York ont ​​tenté de conclure un accord qui ferait décrocher l’un d’eux, le All-Star de 23 ans.

Indépendamment du bruit commercial, l’ancien Buckeye de l’Ohio est toujours le meilleur buteur des Warriors avec des matchs à l’horaire avant la date limite de négociation de la NBA jeudi.

Le jour de congé des Warriors avant de visiter les Brooklyn Nets dans le dernier match de leur voyage de cinq matchs sur la route, Russell a parlé de voir son nom impliqué dans des rumeurs commerciales.

Je suis à l’aise d’être mal à l’aise en ce moment dans ma profession – cette fois dans ma carrière, beaucoup d’équipes, elles veulent un meneur de jeu, et je rebondis, pourquoi ne pas me mettre dans ces discussions et essayer de m’attraper – alors Je comprends l’aspect commercial de ce qui se passe – ce n’est pas rien de nouveau de ce que j’ai vécu – je ne peux pas mentir et dire que je ne le vois pas, je le vois évidemment. Je dois répondre à des questions à ce sujet, le voir sur les réseaux sociaux; Je dois allumer le téléviseur et en entendre parler – c’est ce que c’est.

Les Warriors ont remporté leur dernier match sans Russell alors qu’il s’asseyait contre les Wizards de Washington avec une contusion en quad. Les rapports indiquent que Russell devrait jouer contre son ancienne équipe, Brooklyn, dans le dernier match des Warriors avant la date limite des échanges.

Au moment où Golden State reviendra dans la région de la baie plus tard dans la semaine, Russell sera en mesure d’atténuer le bruit du commerce et de se concentrer sur le basket-ball, que ce soit avec les Warriors ou une nouvelle équipe.

.