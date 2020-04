Je ne serais pas devenu entraîneur des Warriors sans l’expérience des Bulls

Dimanche soir, le monde du basket-ball a rebondi dans les années 1990 avec la première de «The Last Dance». Après beaucoup de buzz, la série documentaire en 10 parties ESPN 30 pour 30 couvrant les Michael Bulls de l’ère Michael Jordan a débuté avec la première paire de versements.

Le directeur général Jerry Krause, Scottie Pippin et la montée de Jordan de Chapel Hill à Chicago ont été au centre des premiers épisodes.

Pour les fans de Golden State Warriors, un visage familier est apparu dans “The Last Dance”. L’ancien gardien des Chicago Bulls devenu entraîneur des Warriors Steve Kerr a été présenté dans le film.

Après les deux premiers chapitres, Kerr est apparu sur ESPN avec Scott Van Pelt pour réagir au début du documentaire. Parmi une foule de sujets, Kerr a déclaré que sans son expérience avec les Bulls, il n’aurait jamais parcouru la ligne de touche du Chase Center.

Via @ StanfordSteve82 sur Twitter:

La première chose que je dirais, c’est que si je n’avais pas fait partie de ces équipes Bulls, rien du reste de ma carrière ne serait arrivé, et je veux dire cela. Je ne serais pas devenu l’entraîneur des Golden State Warriors si je n’avais pas eu cette expérience avec les Bulls.

(Kerr parle de son expérience des Bulls et de Golden State à 5:43)

En cinq saisons avec Jordan et les Bulls, Kerr a obtenu une moyenne de 8,2 points sur 50,7% sur le terrain et 47,9% au-delà de l’arc. Le produit Arizona Wildcats a ajouté 2,2 passes décisives et 1,5 rebond en 23,2 minutes par match.

Après avoir remporté cinq titres en tant que joueur avec les Bulls et les San Antonio Spurs, Kerr a ensuite entraîné Golden State à trois bannières du championnat avec Stephen Curry et les Warriors.

Les prochains chapitres de «The Last Dance» devraient être diffusés sur ESPN dimanche soir.

.