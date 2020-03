“Je ne serrerai de nouveau la main à personne”

Le confinement ne sent pas la même chose pour tout le monde. Il y a ceux qui le prennent avec philosophie et collent comme Job. D’autres escaladent les murs. Des lions en cage qui accusent l’inactivité à la fois physiquement et psychologiquement. Lebron James est l’un d’eux. Celui d’Akron (OH) l’a déclaré dans une longue conversation virtuelle avec ses anciens collègues de Cleveland Richard Jefferson et Channing Frye. Le «roi» ne se sent pas bien avec l’isolement volontaire.

“Mon corps me parle et me dit «que diable se passe-t-il? Tu devrais préparer les play-offs, pourquoi t’es-tu arrêté maintenant? J’étais dans un excellent moment, me préparant à affronter les séries éliminatoires. Le repos est excessif maintenant que nous battions son plein“L’attaquant des Lakers a déclaré.

La franchise Angelina occupe la première place dans l’Ouest. Les sensations étaient imbattables, malgré la dernière défaite contre Brooklyn Nets chez Staples. Le solde de 49-14 leur permet de conserver le facteur terrain si la saison régulière se termine brutalement. Scénario que James n’envisage pas. “On ne peut pas aller directement aux play-offs. Ce serait discréditer les 60 jeux précédents dans lesquels nous nous sommes battus pour la position que nous occupons. Nous aurons besoin de quelques semaines pour être opérationnel physiquement. La saison régulière doit se terminer“cassa ’23’.

La star de la franchise californienne a déclaré en plaisantant: “Après cette merde du coronavirus, je ne serrerai la main à personnePour continuer à évaluer qu’il est contre de disputer le reste de la compétition avec les tribunes vides: Quel serait le sport sans supporters? Il n’y a pas d’émotion. Pas de pleurs ni de joie. Il n’y a aucune raison pour que vous vouliez sortir sur le court et battre votre adversaire sur son terrain, et vice versa. L’athlète est motivé par l’environnement hostile. “

“Ce moment a mis beaucoup de choses en perspective et nous a donné l’opportunité de profiter de nos proches. Je passe plus de temps que jamais avec mes enfants et ma femme”, a confirmé ‘King’ Lebron.

