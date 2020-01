Un peu plus de 48 heures après que LeBron James a dépassé Kobe Bryant pour le n ° 3 sur la liste des meilleurs scores de la NBA, James a écrit à contrecœur le premier de ses nombreux adieux à son ami, rival, idole et une légende des Lakers lundi soir. Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes sont décédées tragiquement dans un accident d’hélicoptère dimanche matin. James n’avait pas encore parlé de la tragédie jusqu’à lundi soir.

Sur Instagram, James a commencé par la strophe déchirante: «Je ne suis pas prêt, mais c’est parti.» Moins de deux jours après avoir raconté l’histoire de serrer sa taille 15 pieds dans les chaussures taille 14 que Kobe lui avait donné, LeBron a partagé son chagrin et sa sympathie pour Vanessa Bryant, ses filles et les autres familles touchées par le crash de dimanche.

Le match de mardi entre les Lakers et les Clippers a été reporté, la ligue disant qu’il sera reporté à une date ultérieure.

Les Lakers devraient rejouer vendredi soir au Staples Center contre les Portland Trail Blazers.

