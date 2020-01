“Je pense que nous étions gênés” en première mi-temps contre les Lakers

C’était une histoire de deux moitiés pour le Thunder d’Oklahoma City samedi soir contre les Lakers. Malheureusement pour OKC, leur lent démarrage était tout simplement trop difficile à surmonter.

Le Thunder a perdu 125-110 contre une équipe des Lakers qui n’avait pas ses deux meilleurs buteurs à LeBron James ou Anthony Davis. Cela n’avait pas d’importance. Pour L.A., c’était comme d’habitude. Kyle Kuzma a commencé à la place de Davis et a marqué un sommet de 36, tandis que Rajon Rondo a pris le départ pour LeBron et a affiché un double-double.

Les Lakers ont dominé Oklahoma City 41-19 au premier trimestre. Shai Gilgeous-Alexander a attribué le score déséquilibré à un manque d’effort et a déclaré à l’Oklahoman après le match que la différence dans le jeu de l’équipe entre la première moitié et la seconde moitié était une fierté.

“Je pense que nous étions juste embarrassés, et nous savions ce que nous devions faire pour entrer dans le match pour nous donner une chance de gagner, mais nous ne l’avons pas fait en première mi-temps. Je pense que nous avons juste essayé de le faire un peu dur et un peu plus en deuxième mi-temps, mais ce n’était évidemment pas suffisant. “

Il a poursuivi en disant que l’équipe a un «groupe de concurrents» qui «vont tout donner» quel que soit le score.

Gilgeous-Alexander et Danilo Gallinari ont tous deux mené le Thunder avec 24.

OKC a surclassé les Lakers par neuf au deuxième semestre, se rapprochant de 11 au quatrième trimestre, mais n’a pas pu combler l’écart plus loin.

Oklahoma City cherchera à rebondir quand ils voyageront pour affronter les Timberwolves lundi soir.

