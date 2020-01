Pau Gasol, ancien joueur des Los Angeles LakersIl a rappelé jeudi la mort de son ancien partenaire et ami Kobe Bryant et a écrit sur son compte Twitter personnel que “toujours” refuse de croire que le joueur américain est décédé.

30/01/2020 à 21:59

CET

Sport.es

Depuis que Bryant a disparu dans un accident d’hélicoptère dimanche dernier, C’est la troisième fois que Gasol se souvient sur ses réseaux sociaux d’un joueur avec qui il a partagé des costumes sur six saisons et demie dans lequel ils ont remporté deux anneaux.

“Je refuse toujours de le croire … ça ressemble toujours à un cauchemar dont j’ai hâte de me réveiller …. mais si ce cauchemar continue, je ferai tout mon possible pour que son héritage et ses leçons soient présents dans tout ce que je fais “, a-t-il déclaré.

“La chose la plus importante est d’essayer d’inspirer les gens afin qu’ils soient excellents dans ce qu’ils veulent faire. Je vais avoir le cœur brisé pendant longtemps, mais je serai toujours reconnaissant d’avoir partagé tant de choses ensemble. Tu m’as inspiré et poussé à être chaque jour une meilleure version de moi-même. Comme vous l’avez fait avec beaucoup d’autres “, culmine Gasol

