La crise provoquée par le coronavirus éclabousse également le Lakers. La franchise Angelina a deux cas de contagion par COVID-19 dans leurs rangs, bien que leur identité ne soit pas connue du public. Dans le cadre d’un NBA interrompu indéfiniment en raison de cette pandémie mondiale, LeBron James Il a servi ses fans via son compte Instagram. Entouré de sa femme et de ses enfants, l’avant-toit d’Akron a montré qu’il était en parfaite santé.

21/03/2020

Agir à 00:27

CET

SPORT.es

De plus, les questions soulevées par ses fans ont laissé occasionnellement une réponse remarquable. Par exemple, ‘The King’ a parlé de son avenir quand on lui a demandé pour quelle équipe il ne jouerait pas en NBA: “Je ne sais pas, je dois laisser les options ouvertes parce que je joue toujours là, mais je vais dire quelque chose: je n’ai pas l’intention de bouger d’ici. Je serai avec les Lakers toute ma vie“

Aussi, LeBron il désigna ses footballeurs préférés. Comment pourrait-il en être autrement, le «10» du Barça en fait partie. “J’en ai beaucoup. Tout d’abord, tous de Liverpool. Et puis, Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, tous ces gars sont des légendes. Zlatan? Zlatan [Ibrahimovic] il est très fou … “a avoué le joueur de l’Ohio.

De plus, l’étoile du Lakers Il a avoué avoir passé un mauvais moment lors de cette pause en compétition: “Ça me manque de jouer au basket, c’est ce que je fais toujours. Je manque d’être devant les fans des Lakers et les fans rivaux quand nous sommes loin de chez nous. Nous étions également à un moment de la saison où nous faisions déjà le pas vers les séries éliminatoires. “” La bonne chose est que je profite du temps avec la famille que je n’ai pas l’habitude d’avoir dans cette partie de l’année, mais j’aime ce que je fais et je Je vais bien si je le fais “, a-t-il ajouté.

A propos de sa routine pendant l’accouchement, James Il a avoué avoir passé en revue de nombreuses cassettes qui ne se démodent jamais: “Je joue de vieilles vidéos. Pour n’en nommer que quelques-unes, Kobe, KD, Jordanie, Dion Sanders, Ken Griffey, Shaq et moi-même. “

Enfin, LeBron a regardé en arrière pour revoir son héritage aux côtés Dwane Wade: “Je passerais des heures à parler de lui. Mais je souligne sa capacité à exercer en tant que père, il m’a beaucoup appris quand j’étais à Miami. Par exemple, en me disant comment il avait aidé le Zaïre quand il était à l’université et sans avoir aucun revenu financier. “

