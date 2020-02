“Je suis à peu près tout maintenant” – The Athletic

SACRAMENTO, Californie – Pat Riley veut préciser qu’il ne va pas perdre les meilleures années de Jimmy Butler.

Le Heat a peut-être basculé et manqué d’avoir Danilo Gallinari avant la date limite de jeudi. Mais Riley a déclaré vendredi qu’il gardait son emprise sur l’accélérateur dans la poussée de la franchise pour remporter un championnat.

“Vous me connaissez, je suis tout à fait maintenant”, a déclaré Riley. «Nous allons continuer. On ne va pas s’arrêter. Nous nous engageons à gagner et à reprendre la compétition pour un championnat du monde. Et je dois vous dire que nous le ferons.

«Nous aurons des joueurs et obtiendrons ce dont nous avons besoin dans un an ou deux. Cela ne va pas gâcher les années de Jimmy Butler, ses meilleures années, et (nous allons) essayer d’obtenir le meilleur que nous pouvons. “

Riley a déclaré vendredi qu’il était déçu que le Heat n’ait pas pu conclure un accord avec le Thunder d’Oklahoma City qui aurait amené Gallinari et ses 19,2 points par match à Miami.

“JE…

.