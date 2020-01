“Je suis désolé frère”, “Je t’aime”

À la suite de la nouvelle de la mort de Kobe Bryant, le sentiment a été partagé sur les réseaux sociaux pour prendre le temps de faire savoir à vos proches combien vous vous souciez. Pour laisser aller la rancune. Pardonner aux gens pour leurs erreurs et demander pardon pour les vôtres.

Jay Williams l’a peut-être le mieux résumé lors de son hommage émotionnel à Kobe sur ESPN, implorant les gens de dépasser les petites choses.

Aujourd’hui est une journée difficile. Aujourd’hui est une dure journée. J’espère que tout le monde à la maison, vous donnez à cette personne à côté de vous – quelle que soit la chose que vous avez mal dans votre vie avec elle, cela pourrait être petit ou grand – laissez aller ça. Cela n’a pas d’importance », Williams. «Rien de tout ça n’a d’importance, mec. Il s’agit de la vie et d’être précieux à chaque putain de seconde que nous avons ici.

Ce n’était pas seulement les «gens à la maison». La mort de son ami a incité Kendrick Perkins à essayer de réparer les clôtures avec l’ancien coéquipier Kevin Durant.

Perkins a tweeté ses excuses dimanche après-midi quelques heures à peine après l’annonce des premières informations sur l’écrasement d’un hélicoptère de Kobe.

Je voulais juste te dire que je t’aime mon frère et quoi que je fasse pour te blesser, je suis désolé frère et j’espère que tu me pardonneras !!! Je t’aime, frère, vraiment parler! @ KDTrey5.

Perkins a ajouté dans un tweet supplémentaire quelques heures plus tard que le Bryant, “aurait voulu que nous dépassions nos différences”, et a déclaré que sa nouvelle devise de vie était “que ferait Kobe?”

Ma nouvelle devise avec tout est: que ferait Kobe? Il voudrait que nous nous concentrions davantage sur la perte de sa fille. Il voudrait que nous passions les différends passés avec nos frères et que nous continuions. Il ne voudrait jamais que le jeu soit annulé ou arrêté. Il voudrait que nous continuions! #RIPKOBE

Perkins et son ancien coéquipier de Thunder sont entrés dans une querelle sur Twitter plus tôt ce mois-ci qui a commencé avec Perkins appelant Russell Westbrook «le meilleur joueur à enfiler un maillot d’Oklahoma City Thunder», impliquant que Durant a perdu le droit à ce titre quand il a quitté OKC pour Golden Etat suivant la saison 2016.

Perkins a également mis à jour sa photo de profil à l’un de lui et de Bryant, avec son bras autour de Kobe.

Kobe, sa fille Gianna et sept autres personnes ont été tuées lorsque leur hélicoptère s’est écrasé à 40 milles de Los Angeles dimanche matin.

Au moment d’écrire ces lignes, Durant n’a pas répondu publiquement aux excuses de Perkins.

