“Je suis toujours le méchant”

Après avoir récolté deux fautes techniques (et une expulsion) lors de la victoire éclatante des Rockets à Golden State jeudi, la star de Houston Russell Westbrook mène désormais la NBA avec 13 fautes techniques cette saison.

Plus important encore, ce total de 13 signifie qu’il ne peut cumuler que deux autres fautes techniques avant d’être automatiquement suspendu pour un match.

La suspension non payée d’un match est obligatoire une fois qu’un joueur a relevé 16 fautes techniques au cours d’une même saison régulière, puis chaque seconde technique au-delà de ce nombre (c’est-à-dire 18, 20) ajoute une autre suspension.

Le décompte est remis à zéro avant les éliminatoires, avec sept comme seuil de post-saison pour une suspension automatique.

Considérant que Houston (35-20) a encore 27 matchs à jouer, Westbrook doit réduire considérablement son rythme technique pour éviter la suspension. Comme l’ancien MVP le voit, cependant, il est souvent victime d’un traitement sélectif de la part des officiels de la NBA en raison de sa réputation et de son histoire, qui comprend un total de 16 matchs techniques en tête de la ligue la saison dernière,

“Vous devez évidemment en être conscient”, a déclaré Westbrook après le match concernant son total actuel de 13 fautes techniques sur la saison 2019-2020. «Je vais les regarder et voir quelles sont les vraies fautes techniques et lesquelles ne le sont pas. Et puis comprendre comment le faire. Mais je vais bien. “

Dans le match de jeudi, Westbrook a décroché sa première technique au cours du premier quart pour avoir recherché un coup franc après un entraînement sur la jante.

Dans ses commentaires d’après-match, le All-Star 2020 a noté qu’il n’avait pas reçu une seule tentative de lancer franc pendant tout le match.

Je suis au panier plus que quiconque depuis que je suis dans la ligue. Je n’ai eu aucun lancer franc aujourd’hui. Mais idéalement, je dois juste continuer. … C’est juste ce que c’est. Je suis d’accord avec ça. Je suis un gars qui va concourir tous les soirs. Je vais sortir et jouer à mon jeu et trouver des moyens d’être efficaces. S’ils sifflent, ils le font. Ils s’en moquent, qui s’en soucie? Je ne peux pas permettre que cela affecte qui je suis en tant que personne et ce que je représente et qui je suis. Donc, c’est sur moi.

Il a ensuite été appelé pour une autre technique au quatrième quart après avoir comparu Damion Lee et échangé des mots avec le banc des Warriors. (Westbrook, cependant, a déclaré que le coude n’était pas intentionnel.)

Westbrook a expliqué:

Je pense que c’est une situation où je me tiens à un niveau très, très élevé. Je pense que les arbitres, les fans, les médias, la NBA se trouvent maintenant dans une position où je n’ai pas vraiment le droit de faire grand-chose. Évidemment, je suis un gars émotif. Mais si vous avez regardé le clip, j’ai évidemment frappé Lee, mais ce n’était pas exprès. Je vais au verre, il a été frappé, il m’a dit quelque chose, je lui ai dit quelque chose. Je suis là, un gars est venu et m’a arraché le ballon des mains. Les gars viennent vers moi, je n’ai pas bougé, mais je suis toujours celui qui est peint pour être le méchant dans toute la situation.

Westbrook a déclaré que les responsables lui ont ordonné de s’éloigner de la situation et de se diriger vers le banc Golden State, ce qu’il a fait, pour qu’un jeune avocat sur ce banc commence à lui parler. Un joueur des Warriors qui s’est impliqué a été blessé et la star en civil Klay Thompson.

Je me suis retourné et j’ai dit: “Qu’est-ce que tu as dit?” Alors maintenant, tout le monde se précipite vers moi, puis je marche vers la chose, puis Looney fait un pas en face de moi, donc j’ai l’impression que je suis en position et c’est comme, “Eh bien, Russ est Russ”, dont personne ne sait ce que cela signifie.

Mais je dois faire un meilleur travail en me tenant responsable à un niveau très, très élevé. Et je ferai en sorte de ne laisser aucune marge d’erreur pour permettre à quelqu’un et aux gens de me faire passer pour un gars que je ne suis pas. Je pense juste qu’il est injuste qu’après tout cela, je suis le seul à obtenir une technologie ou à être expulsé. Ce n’est pas juste. Je me fiche de ce que personne ne dit. Il y a tellement d’autres personnes impliquées qui font tellement de choses qui n’allaient pas, mais je suis celui qui obtient la technologie, est éjecté, puis tout le monde est cool, et revient jouer. Mais comme je l’ai dit, j’en prends la responsabilité et je me tiens à un niveau très élevé, que je maintiendrai.

De toute évidence, Westbrook estime que les autres joueurs impliqués auraient également dû être punis. Mais tout en reconnaissant qu’il doit être plus intelligent, Westbrook a également déclaré qu’il ne reculerait pas.

Je dois juste me contrôler, c’est tout, me contrôler. Mais je ne recule pas. Je ne suis pas. Je n’ai pas été élevé de cette façon. Donc je ne retourne à personne, je ne crains personne d’autre que Dieu, c’est tout. Ne craignez personne d’autre que Dieu. Je me protégerai toujours dans toutes les situations, mais je dois aussi être plus intelligent et comprendre ce qui est en jeu pour moi. Ou quel est mon héritage, qui me regarde, mes enfants, ma famille. Assurez-vous que je représente très, très bien ma famille.

Avant son éjection jeudi, Westbrook a récolté 21 points (10 tirs sur 19, soit 52,6%) et 10 passes en 30 minutes.

Westbrook et les Rockets (35-20), qui ont maintenant remporté six de leurs huit derniers matchs au total, reviendront à l’action samedi soir à Utah (36-18) pour ce qui sur le papier est un match crucial dans la course à l’ensemencement des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest. . Le pourboire est prévu à 20 h. Heure centrale.

