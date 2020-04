“Je suis un peu passé la phase de rééducation”

Andre Roberson n’a pas joué dans un match de la NBA depuis plus de deux ans, mais il est un membre souvent discuté de l’Oklahoma City Thunder dont le retour a été un événement très attendu.

Alors que la suspension de la NBA entame sa sixième semaine, Roberson a fait une apparition sur le podcast Catching Up With The Family avec Nate Tomlinson. Tomlinson, qui est actuellement directeur du développement des joueurs à l’Université du Colorado et était un coéquipier d’université de Roberson. Il anime maintenant le podcast où il rattrape les membres de la fraternité de basket-ball de l’école et Roberson était son invité la semaine dernière.

Le duo a abordé un certain nombre de sujets, dont le retour de Roberson au tribunal. Il est apparu pour la dernière fois lors d’un match avec le Thunder le 27 janvier 2018. Cette nuit-là, il a subi un tendon rotulien gauche déchiré contre les Pistons de Détroit, et son retour a été retardé en raison de quelques revers.

Selon lui, cependant, il se rapproche d’un retour. L’échange pertinent a lieu à 2 h 00 du podcast. Et Roberson semble donner l’impression qu’il pourrait être sur le terrain le plus tôt possible.

«Je suis un peu passé la phase de réadaptation. Je suis presque au point où – je devrais jouer honnêtement. Mais je le prends toujours un jour à la fois jusqu’à ce que je revienne dans les mains de notre personnel médical et que je sois réévalué. Rester patient à travers tout cela et savoir que la lumière est là au bout du tunnel… Ce fut certainement un long voyage et il touche à sa fin. »

Roberson donne également quelques détails sur son régime d’entraînement actuel ainsi que de nombreuses autres choses liées à sa vie sur et en dehors du terrain. Découvrez-le dans son intégralité:

Ces derniers jours, il semble y avoir un certain optimisme quant à la capacité de la NBA à conclure sa saison 2019-2020. Que Roberson soit engagé pour prendre la parole semble être un long tir, mais cela fait déjà 27 mois qu’il n’a pas joué.

À en juger par ses commentaires, il est probablement impatient de revenir, il y a donc au moins des raisons de croire que quelques minutes ponctuelles pour lui pourraient être possibles avant la fin de la campagne en cours.

La route a été longue pour le joueur de 28 ans. Il semble que cela pourrait prendre fin.

