Je veux «mettre un peu de respect sur le nom de Sam Presti»

Après la victoire de 123-118 d’Oklahoma City contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans jeudi soir, la conversation aurait pu porter sur les 32 points de Zion Williamson, un sommet en carrière, ou sur le bloc monstre qu’il avait contre Abdel Nader.

Mais dans l’émission, Jalen & Jacoby, le co-animateur David Jacoby a voulu parler du Thunder.

Oklahoma City a remporté sept de ses 10 derniers matchs avec le All-Star Weekend et a égalé un record de franchise avec huit victoires consécutives sur la route.

Après avoir vu ce que l’équipe a pu accomplir jusqu’à présent cette saison, son co-organisateur, Jalen Rose, a déclaré qu’il voulait “mettre un peu de respect sur le nom de Sam Presti”.

«Beaucoup d’entre nous pensaient qu’il était stupide quand nous avons regardé le journal et vu qu’il échangeait Paul George et Russell Westbrook au cours de la même intersaison. Quand on regarde comment cette équipe de vétérans joue avec un afflux de jeunes joueurs, plus les atouts qu’ils ont à long terme, cela semble incroyable. »

Rose a également attribué le succès continu du Thunder à la stabilité fournie par l’entraîneur-chef Billy Donovan.

«Nous l’avons vu entraîner un Big Three avec Harden, KD et Westbrook, et surmonter tout cela. Victor Oladipo a fait partie ou non de l’équipe. Paul George a fait partie ou non de l’équipe. Jusqu’à présent, Gallinari, Chris Paul et Steven Adams, des vétérans grisonnants qui vont se présenter au travail. Et puis Schroder et notre gars, SGA. Et maintenant, ils sont légitimement une équipe éliminatoire et aussi une équipe que vous ne voulez pas jouer. “

Alors que Rose a déclaré qu’il ne s’attendait pas nécessairement à ce que le Thunder remporte sa série au premier tour, il pense qu’OKC a «une chance de gagner quelques matchs», avec lui et Jacoby convenant qu’Oklahoma City est capable de remporter leur premier match. série ronde à un jeu 6.

La conversation sur le Thunder commence à 1h30.

Oklahoma City est actuellement sixième au classement de la Conférence Ouest. Ils auront une chance de gagner du terrain en accueillant l’équipe n ° 2 dans l’Ouest, les Nuggets de Denver, le vendredi 21 février.

