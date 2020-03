Je viens d’apprendre à lire les défenses

Comme si l’idée d’aller contre Patrick Mahomes et l’infraction des Chiefs de Kansas City n’était pas assez effrayante pour le reste de la NFL, Mahomes a fait des révélations incroyables qui auront probablement le reste de la NFL plus paranoïaque que jamais quand il s’agit d’essayer pour faire tomber les Chiefs du sommet de la montagne la saison prochaine.

Mahomes est l’un des invités de la première de la saison 3 de samedi soir de “ The Shop ” de HBO / UNINTERRUPTED et pendant le spectacle, il a déclaré qu’il n’a joué que le quart-arrière pendant six saisons et qu’il n’a pas commencé à comprendre comment lire les défenses avant au milieu de la saison dernière.

Donc, si nous écoutons clairement, cela signifie que lorsque Mahomes a lancé 50 touchés et a remporté le prix NFL MVP lors de sa première saison complète en tant que quart-arrière des Chiefs en 2018, il ne savait même pas vraiment ce que les défenses faisaient avant le jeu. Il jouait purement par instinct. Donc, si cette compréhension continue de croître, les chefs et les Mahomes seront encore plus difficiles à arrêter qu’ils ne le sont déjà.

.