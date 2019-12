Jeanie Buss a refusé les demandes illégales de l'oncle de Kawhi Leonard au cours de la 2019 NBA Free Agency

Kawhi Leonard et son célèbre oncle Dennis Robertson ont fait des nouvelles quotidiennes avec leur agence gratuite NBA 2019 très secrète mais toujours publicisée.

Cette agence gratuite comprenait les Los Angeles Lakers, les Toronto Raptors et les Los Angeles Clippers, avec lesquels Leonard a fini par signer un contrat de 103 millions de dollars sur trois ans.

Malgré le manque d'informations provenant directement de Leonard et Robertson, les fuites des Lakers, Clippers et Raptors ont aidé à détailler six jours extrêmement intrigants en juillet, y compris la demande d'échange de Paul George et plusieurs détails fascinants de l'entraîneur-chef de Clippers Doc Rivers et Magic Johnson. À la fin de la journée, il semblait que Leonard voulait simplement rentrer chez lui et préférait les Clippers, mais ne les choisirait que s'ils obtenaient George via le commerce.

Cependant, la nouvelle la plus absurde de toute la saga de l'agence libre est peut-être venue le 23 décembre quand il a été révélé que Leonard et Robertson auraient demandé aux Lakers et à d'autres des choses qui seraient des violations directes de l'accord de négociation collective, selon Sam Amick de l'Athletic:

Des sources affirment que la ligue a été informée que Robertson avait demandé aux responsables de l'équipe de devenir copropriétaires de l'équipe, d'un avion privé qui serait disponible à tout moment, d'une maison et – enfin, mais non des moindres – d'un montant garanti d'approbation hors cour qu'ils pouvait s'attendre à ce que Leonard joue pour son équipe. Tous ces éléments, pour être clair, sortiraient bien du cadre de la convention collective de la ligue.

Non seulement cela, mais lorsque le propriétaire Jeanie Buss et les Lakers ont refusé la demande, Robertson a répondu en demandant pourquoi Johnson avait obtenu une participation dans l'équipe malgré les situations complètement différentes:

Une source connaissant les pourparlers de Kawhi-Lakers a déclaré que Robertson avait fait ces demandes à plusieurs reprises à la propriétaire Jeanie Buss au cours de trois appels téléphoniques qui s'étalaient sur plusieurs jours et qu'elle avait clairement indiqué que de tels avantages étaient illégaux et ne seraient pas pris en considération. Robertson a même soulevé la question de savoir pourquoi la légende des Lakers Magic Johnson avait reçu un petit morceau de propriété des Lakers il y a tant d'années, Buss expliquant que les deux situations n'auraient pas pu être plus différentes – même au-delà du fait que l'une était juridique et l'autre ne l'était pas.

Ces nouveaux détails ajoutent une grande dose de controverse à ce qui est devenu l'une des agences libres les plus suivies de l'histoire de la ligue. L’enquête de la NBA sur cette affaire a conclu que les Clippers n’ont répondu à aucune de ces demandes, mais celle-ci sera à jamais remise en question.

À partir de maintenant, la NBA est susceptible d'être beaucoup plus sensible et consciente des conversations des joueurs avec les équipes lors de l'agence libre, car si ce n'est pas le cas, le pouvoir des joueurs qui rend la NBA si grande pourrait éventuellement se transformer en abus de ce pouvoir.