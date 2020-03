Jeanie Buss enthousiasmé par le retour aux séries éliminatoires de la NBA après six saisons

Bien qu’il ne soit pas encore officiellement décroché, les Lakers de Los Angeles devraient retourner aux éliminatoires de la NBA au cours de la saison 2019-2020 de la NBA après une sécheresse de six ans.

Ce fut six saisons incroyablement tumultueuses, y compris la propriétaire Jeanie Buss évinçant son propre frère et licenciant le directeur général Mitch Kupchak.

La dernière fois que les Lakers ont disputé les éliminatoires de la NBA, l’équipe était dirigée par Kobe Bryant, Dwight Howard, Pau Gasol et Steve Nash au cours de la saison 2012-13. Buss n’avait aucun contrôle sur la prise de décision et Bryant a déchiré son Achille étant contraint de jouer 45 minutes par match afin de placer Los Angeles en séries éliminatoires.

Après tout ce qui s’est passé entre hier et aujourd’hui, Buss est ravi de revenir dans les séries éliminatoires et d’être des prétendants légitimes pour tout gagner, selon le Los Angeles Times:

Jeanie Buss: «Cela fait longtemps que nous n’avons pas participé aux séries éliminatoires. Nous parlions à quel point il est agréable d’avoir cette anticipation d’être de retour dans la conversation et d’être en mesure de concourir à un niveau élevé et d’être premier dans la Conférence de l’Ouest. C’est très excitant.” pic.twitter.com/TYoMojt6r2

– L.A. Times Sports (@latimessports) 3 mars 2020

Buss fait mention de Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart, qui ont été échangés contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans lors de l’intersaison NBA 2019 en échange d’Anthony Davis. Alors que Ball, Ingram et Hart restent proches et chers au cœur de tous les fans des Lakers, Davis et LeBron James ont été un tandem absolu pour les détracteurs cette saison.

Les deux joueurs des étoiles ont contribué à mener les Lakers à un dossier de 47-13 – le meilleur de la Conférence de l’Ouest et le deuxième au classement général de la NBA. C’est un succès que les fans des Lakers pensaient qu’ils ne reverraient peut-être jamais après certaines des pires saisons de reconstruction.

Ce que Buss a fait en peu de temps en tant que propriétaire contrôlant de cette équipe est remarquable. Elle a fait passer l’équipe d’un aliment de base à un candidat au championnat en seulement trois saisons et elle a parfaitement le droit d’être enthousiasmée par la direction de cette équipe.