Jeanie Buss et Rob Pelinka réagissent à l’élection de Kobe Bryant au Temple de la renommée du basket-ball Naismith Memorial

La légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, a été officiellement élue dans la classe du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame de 2020 le 4 avril.

Alors que Bryant passait tragiquement avec sa fille Gianna Bryant et sept autres passagers le 26 janvier, les Lakers ont publié un communiqué.

“Aucune quantité de mots ne peut décrire pleinement ce que Kobe Bryant signifiait pour les Lakers de Los Angeles”, a déclaré la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss, pour commencer sa déclaration.

«Kobe n’était pas seulement un vainqueur éprouvé et un champion, il a donné tout ce qu’il avait au basket-ball. Sa compétitivité féroce, son éthique de travail et son dynamisme étaient inégalés. Ces qualités ont aidé Kobe à nous mener à cinq titres – et l’ont maintenant amené au Temple de la renommée, où il sera enchâssé avec le plus grand joueur de l’histoire. Personne ne le mérite davantage.”

“Kobe a toujours été de ceux qui minimisent ses réalisations professionnelles – MVP, championnats de la NBA, médailles d’or, Oscars, et ainsi de suite”, a déclaré le vice-président des opérations de basket-ball des Lakers et le directeur général Rob Pelinka. “Mais nous pouvons tous faire confiance à cet honneur du Temple de la renommée du basket-ball que Kobe appréciera et appréciera profondément. Toutes mes félicitations, cher ami. Celui-ci est si bien mérité – pour tout le travail acharné, la sueur et le travail. Maintenant, une partie de vous vivra dans la salle avec le reste des grands de tous les temps, où votre légende et votre esprit continueront de croître pour toujours. “

À l’origine le choix n ° 13 lors du repêchage de la NBA en 1996 par les Charlotte Hornets, un Bryant de 17 ans a finalement été échangé aux Lakers pour Vlade Divac.

Au cours des 20 saisons de Bryant avec les Lakers, il a remporté cinq championnats NBA.

Kobe Bryant, Los Angeles #Lakers:

5X champion NBA,

2X NBA Finals MVP,

1X NBA MVP,

18X NBA All-Star,

4X NBA All-Star Game MVP,

11X All-NBA First Team,

9X NBA All-Defensive First Team,

2X champion de la NBA,

1X champion NBA Slam Dunk Contest,

1X gagnant des Oscars,

& 1X Emmy gagnant. pic.twitter.com/dfkzuFVUPY

– Dan Duangdao (@DanDuangdao) 18 novembre 2019

Les Lakers retirant les maillots 8 et 24 de Bryant pendant la saison NBA 2017-18, son prochain arrêt était toujours Springfield une fois qu’il était devenu éligible.