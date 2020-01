Jeanie Buss explique comment Kobe Bryant et Gianna Bryant l’ont inspirée après la mort de Jerry Buss

Alors que le monde continue de pleurer Kobe Bryant, Gianna Bryant et les sept passagers, les Lakers de Los Angeles ont pris leur temps et à juste titre.

Les Lakers sont une entreprise familiale et Bryant en a fait partie pendant 20 saisons.

L’entraîneur-chef Frank Vogel et les joueurs commençant à publier leurs déclarations, Vanessa Bryant a remercié les fans pour leur soutien pendant cette période.

Et maintenant, la propriétaire Jeanie Buss a rompu son silence et détaillé comment Bryant et sa fille l’ont inspirée après la mort du Dr Jerry Buss, via Instagram:

Kobe, je ne sais pas comment exprimer ce que tu veux dire pour moi, ma famille et les Lakers de Los Angeles. Mon père t’aimait comme un fils, ce qui fait de nous une famille. Lorsque vous m’avez invité à déjeuner peu de temps après le décès de mon père, j’avais du mal à trouver la motivation et le but. Kobe, tu as amené Gianna avec toi pour passer du temps avec moi. Vous avez expliqué que vous vouliez lui montrer que les femmes peuvent être des leaders de la NBA, tout comme les hommes. Au début, cela ressemblait à l’action d’un père dévoué donnant l’exemple à sa fille. Mais en réalité – et je suis certain que vous saviez exactement ce que vous faisiez – ce que vous avez fait, c’est me donner l’inspiration et la force que je cherchais. Je réfléchis souvent à ce jour et ça me fait sourire et ça me rend fort. J’appelle cette mémoire chaque fois que je me sens déprimé et que j’ai besoin d’un peu de courage. Pour tout ce que vous avez fait sur le terrain qui m’a rempli de joie et d’amour, pour toutes les vies que vous avez changé grâce au basket-ball, c’est ce jour-là avec Gigi qui a ravivé mon dynamisme et ma détermination. Vanessa, Natalia, Bianka et Capri – je suis vraiment désolée pour votre perte. Nous sommes reconnaissants de vous avoir dans nos vies et nous serons toujours là pour vous. Aux familles qui ont également perdu des êtres chers dimanche, toute la famille Laker pleure avec vous. Laker Nation – nous formons une famille qui souffre de la perte de personnes que nous aimions tous beaucoup. Nous pleurerons ensemble, pleurerons ensemble mais nous guérirons aussi ensemble, nous aimerons ensemble et nous gagnerons ENSEMBLE. Nous t’aimons. 🙂 # 8 # 24:: Photo prise en février 2016 en route vers le jeu #NBAAllStar à #Toronto

Un post partagé par Jeanie Buss (@jeaniebuss) le 30 janvier 2020 à 9h05 PST

Comme Buss partage son poste, la Fondation Mamba Sports a maintenant créé le Fonds MambaOnThree pour aider à soutenir les autres familles touchées par cette malheureuse tragédie. Si les fans veulent faire un don, veuillez visiter MambaOnThree.org.

Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les familles impliquées.