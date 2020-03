Jeanie Buss ravie de voir Ball, Ingram et Hart réussir à la Nouvelle-Orléans

Le commerce Anthony Davis-Lakers va probablement baisser comme l’un des plus gros contrats à succès de l’histoire de la NBA. La véritable portée de l’accord ne sera pleinement réalisée que lorsque les Pélicans auront épuisé le projet de capital gagné avec les joueurs acquis dans l’accord par la Nouvelle-Orléans.

Mais c’est le jeu des joueurs acquis par les Pélicans qui rend l’affaire fascinante. Alors que les Lakers devraient obtenir une saison de superstar de Davis, les Pélicans ont vu les trois Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart prospérer.

Ingram a atteint le match des étoiles pour sa première fois alors que Ball et Hart profitent de meilleures saisons en carrière à la Nouvelle-Orléans.

Lors d’une récente séance de questions-réponses, la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss, a parlé des anciens Lakers qui sont son enthousiasme à les voir prospérer.

Hier soir, nous avons joué à la Nouvelle-Orléans et nous avons vu Lonzo Ball, nous avons vu Brandon Ingram, nous avons vu Josh Hart et ils nous manquent. Mais n’êtes-vous pas impatient de voir leur croissance et de les voir jouer bien et prospérer. Mais comme nous le disons, pour obtenir un grand talent comme Anthony Davis, vous devez renoncer à quelque chose de grand. Bien qu’ils nous manquent, nous sommes heureux de les voir prospérer et bien se porter.

Il n’est pas surprenant d’entendre Buss exprimer sa joie et son enthousiasme à voir les anciens Lakers réussir dans leurs nouvelles maisons. Bien que tous les métiers rencontrent une certaine forme d’amertume en ce moment, il n’y a pas eu de rancune de part et d’autre après la transaction.

Ingram et Hart ont tous deux parlé de leur séjour à Los Angeles plus tôt cette saison, exprimant à la fois leur gratitude et leur appréciation pour les Lakers qui leur ont donné le début de leur carrière.

Heureusement pour les deux parties, dans les premiers mois après l’échange, cela semble être un accord gagnant-gagnant pour les deux équipes et positif pour toutes les parties impliquées.

