Jeanie Buss réfléchit à la perte de Kobe Bryant et Gianna Bryant

La perte tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna Bryant et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère se ressentira à jamais dans le monde entier et en particulier dans les Lakers de Los Angeles.

De haut en bas, cela les a secoués et cela sonne certainement vrai pour la propriétaire et présidente des Lakers, Jeanie Buss.

Les Lakers se sont toujours vantés d’être une organisation familiale dans l’âme. La relation entre la famille Buss et leurs joueurs est quelque chose que très peu d’équipes dans n’importe quel sport peuvent égaler. Que ce soit Jerry ou Jeanie Buss, il y a toujours eu un lien spécial avec leurs plus grands joueurs, que ce soit Magic Johnson, Shaquille O’Neal et bien sûr Bryant.

C’est toujours une période difficile car beaucoup ont du mal à faire face au décès de Bryant et Buss en a récemment parlé lors de l’événement Lakers All-Access 2020, via le Los Angeles Times:

Jeanie Buss sur Kobe Bryant: “Nous continuerons à le célébrer et à l’honorer ainsi que Gigi et nous embrasserons toute la famille Bryant et les garderons proches et ils seront séparés de nous pour toujours.” pic.twitter.com/3HnYnalqRe

– L.A. Times Sports (@latimessports) 3 mars 2020

Il faudra beaucoup de temps avant que cela ne devienne plus facile pour Buss ou toute personne proche de Bryant. Beaucoup ont dit à quel point il a été difficile de faire face à la tragédie et cela ne disparaîtra pas de sitôt, mais ce qu’elle a dit a beaucoup de sens et est le meilleur plan d’action.

Il reste à voir quelles mesures les Lakers prennent pour honorer Bryant. Il a retiré ses deux maillots dans les chevrons du Staples Center et beaucoup réclament également qu’une statue soit érigée en son honneur à l’extérieur du Staples Center. En fait, Oscar De La Hoya a déclaré qu’il avait demandé que sa statue soit démontée afin d’en construire une pour Bryant.

Il n’y aura jamais assez de choses à faire pour honorer sans doute le plus grand Laker de tous les temps et l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Mais une chose que la famille Buss a toujours fait de mieux que quiconque est l’honneur et traite ses joueurs avec le plus grand respect, il ne fait aucun doute qu’elle fera tout et plus pour que Bryant se souvienne à jamais.