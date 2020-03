Jeanie Buss s’attaque à Mike D’Antoni pour l’utilisation de Dwight Howard avec L.A.

Vous ne pouvez même pas compter toutes les différences entre le premier et le deuxième relais de Dwight Howard avec les Lakers de Los Angeles.

La première fois en arrière pendant la campagne 2012-13, Howard a eu ses problèmes à Los Angeles et a affronté ses coéquipiers, de Kobe Bryant à Steve Nash, en conséquence.

Howard a affiché de bons chiffres, avec une moyenne de 17,1 points, 12,4 rebonds et 2,4 blocs par match, mais son impact global n’a pas été vraiment ressenti, et les Lakers, qui étaient considérés comme les prétendants au titre au cours de cette saison, n’ont remporté que 45 matchs et ont été balayés. du premier tour des séries éliminatoires (Bryant était sorti avec un Achille déchiré dans cette série).

Maintenant, sept ans plus tard, Howard est une coquille du joueur qu’il était autrefois, mais il semble également beaucoup plus heureux lors de sa deuxième remise des gaz à Los Angeles et a accepté son rôle de grand joueur hors du banc.

Mais peut-être que le manque de succès d’Howard lors de sa première manche avec les Lakers n’était pas entièrement de sa faute?

Le propriétaire des Lakers, Jeanie Buss, semblait blâmer l’ancien entraîneur-chef Mike D’Antoni pour les difficultés de Howard en 2012-13, affirmant que D’Antoni – maintenant l’entraîneur-chef des Rockets de Houston – «n’avait pas respecté son jeu et n’y allait pas. pour le mettre en position de réussir. ” Voir par vous-même:

Des coups de feu ont été tirés sur Mike D’Antoni, qui vient de remporter l’entraîneur de l’Ouest du mois après que les Rockets ont complètement abandonné le jeu avec un centre. (A noter également: Dwight Howard a du succès dans le deuxième mandat avec les Lakers en grande partie parce qu’il a finalement cessé d’exiger des touches de post.) Https://t.co/8ze6t8SiIz

– Tim MacMahon (@espn_macmahon) 3 mars 2020

Il est facile de blâmer D’Antoni près d’une décennie après la débâcle d’une campagne, mais le fait est qu’il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles le premier rodéo de Howard à Hollywood ne s’est pas déroulé comme prévu.

Rappelez-vous: Howard revenait de la chirurgie à l’époque, et il était clair qu’il avait beaucoup de problèmes avec Los Angeles pour commencer. C’est pourquoi Howard a recruté les Lakers for the Rockets en agence libre au cours de l’été qui a suivi, mais le grand homme profite maintenant de son temps à Hollywood.