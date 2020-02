Jeff Green dit qu’il signera avec Rockets pour le reste de la saison

Après avoir initialement signé un contrat avec le vétéran Jeff Green pour un contrat de 10 jours la semaine dernière, les Houston Rockets semblent prêts à prolonger son contrat pour le reste de la saison 2019-2020.

Prenant la parole avant le match à domicile de mercredi contre les Grizzlies, Green a confirmé qu’un accord avait été conclu pour signer un contrat standard. Le match de Memphis était le dernier green auquel aurait pu participer, selon les termes de son contrat initial de 10 jours.

Dans la conversation avec Mark Berman de Fox 26 Houston:

vert: Je vais signer. Cela signifie beaucoup. J’attends cette opportunité avec impatience et je vais faire ma part et essayer d’aider de toutes les manières possibles.

Berman: Était-ce une décision difficile, décider de rester ici, ou était-ce assez facile?

vert: Plutôt facile.

Maintenant avec sa neuvième équipe NBA, Green a été choisi n ° 5 au classement général du repêchage NBA 2007 par le Seattle SuperSonics – qui est devenu plus tard le Thunder d’Oklahoma City. Depuis, il a en moyenne 13,0 points (44,0% de tirs, 33,4% sur 3 points) et 4,4 rebonds en 29,6 minutes par match.

Lors de trois sorties récentes en tant que centre de sauvegarde de Houston derrière P.J.Tucker, Green a récolté 9,3 points et 3,0 rebonds en 18,0 minutes par match, et il a tiré 83,3% sur le terrain et 71,4% sur 3 points.

Les Rockets (37-20) ont remporté chacun de ces concours à deux chiffres, le vert faisant partie de la rotation de chaque match.

À l’avenir, ces pourcentages élevés ne seront pas viables à mesure que la taille de l’échantillon augmente. Mais le grand homme polyvalent avec des prouesses de marquer semble être un ajustement idéal avec la nouvelle approche de Houston au petit ballon, ayant rapidement gagné le respect et les éloges de ses coéquipiers et entraîneurs.

S’exprimant lundi avant les débuts à domicile de Green au Toyota Center, l’entraîneur-chef Mike D’Antoni a déclaré à propos du vétéran de la NBA de 6 pieds 8 pouces:

Je pense que Jeff va être vraiment bon. La longueur, l’athlétisme, il sait jouer. Il va remplir un joli rôle.

Après le premier match de Green avec les Rockets jeudi dernier, le gardien des étoiles et actuel leader de la NBA James Harden a déclaré:

Véritable professionnel. Toujours prêt. Son nom a été appelé et il était prêt à partir. De toute évidence, il a fait de gros tirs, mais défensivement, il cadrait parfaitement avec ce que nous faisions.

Bien que le vétéran de 13 ans de la NBA ait passé la majeure partie de sa carrière en tant qu’attaquant, Green a indiqué lundi qu’il n’avait aucune inquiétude concernant son nouveau rôle de centre pour D’Antoni et les Rockets plus petits. Ses perspectives:

Ce n’est pas un défi. C’est juste du basket. C’est quelque chose que j’ai fait la plupart de ma carrière. Je l’ai fait depuis mon année recrue jusqu’à maintenant, en jouant plusieurs positions. À la fin de la journée, il s’agit de jouer avec confiance, de jouer avec cœur.

Avec les premiers retours prometteurs, il est rapidement devenu évident pour D’Antoni et GM Daryl Morey de garder le joueur de 33 ans pour le reste de la saison. Du point de vue de Green, l’accent mis par Houston sur la polyvalence et la prise de vue en 3 points semble également lui convenir parfaitement.

Green et les Rockets retournent à l’action avec une visite samedi soir à Boston. Le coup d’envoi de TD Garden est prévu à 19 h 30. Central, avec le jeu télévisé sur une émission nationale ABC.

.